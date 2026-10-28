Як школяр на "гальорці": Клопотенко став головним мемом Радіодиктанту-2026 та іронічно відреагував на жарти про себе

Український шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко несподівано став героєм жартів після Радіодиктанту національної єдності 2026. Під час трансляції глядачам показали, як кулінар байдикував замість того, щоб уважно записувати текст, а коли помітив камеру, миттєво випрямився й удав зразкового учня.

Цей момент нагадав інтернет-користувачам поведінку школярів, які відволікалися на уроках, поки вчитель не дивився в їхній бік. Кумедний епізод швидко розлетівся Threads, де українці почали порівнювати реакцію Клопотенка зі знайомими ситуаціями зі школи та роботи.

Сам кухар не став заперечувати очевидного й долучився до обговорення, іронічно прокоментувавши власну поведінку.

Зокрема, користувачі впізнали в реакції кулінара себе, коли вчитель раптово звертає увагу на останню парту, або коли керівник просить показати екран під час робочої відеозустрічі.

Жарти українців у соцмережах. Джерело: скриншот

"Той самий момент, коли вчителька на контрольній подивилась на тебе".

"Вийшла реальна імітація шкільного класу і як "на гальорці" всі байдикували, поки перші парти писали".

"Досі так реагую, коли тімлід в Zoom каже: "А давай подивимось твій екран".

"Та сама задня парта на будь-якому диктанті".

Жарти українців у соцмережах. Джерело: скриншот

"Але ти вже все списав і треба зробити вигляд, що роздумуєш".

"Я прям випала, коли його показали".

Не обійшлося й без коментарів про вираз обличчя Клопотенка, який видав його ще до того, як випрямився перед камерою. "Але субтитри на обличчі все ж зчитуються".

Жарти українців у соцмережах. Джерело: скриншот

Сам Євген Клопотенко відповів на деякі коментарі. Зокрема, на жарт про те, що його викрили, кухар написав: "Спалився трохи".

А от на зауваження одного з користувачів – "Він мене вибісив цією поведінкою" – Клопотенко відреагував ще відвертіше: "І мене".

Жарти українців у соцмережах. Джерело: скриншот

27-й Радіодиктант національної єдності відбувся під назвою "Лист, який не закінчується". Автором тексту став письменник і ветеран Артур Дронь, а читали його в ефірі Суспільного вчитель української мови та літератури Артур Пройдаков і громадська діячка та волонтерка Даша Астаф'єва.

До всеукраїнського флешмобу долучилися відомі українці, військові, школярі та українці за кордоном. Диктант писали навіть учасники 31-ї української антарктичної експедиції на Південному полюсі.

Жарти українців у соцмережах. Джерело: скриншот

OBOZ.UA також розповідав, що після завершення трансляції Астаф'єва звернулася до своїх хейтерів, процитувавши рядок із пісні "Вчителька", яку виконує разом із гуртом "Курган & Agregat": "Встав і вийшов!"