"Я займаюся магією". Дочка Оззі Осборна розкрила справжню причину свого екстремального схуднення та як батько з того світу "врятував" її

Донька покійного фронтмена Black Sabbath Оззі Осборна, 41-річна Келлі Осборн, пояснила, чому настільки сильно схудла, що сама не впізнала себе на фотографіях. За словами жінки, після смерті батька та розриву заручин із музикантом Сідом Вілсоном вона пережила найважчий період у житті і через стрес не могла нормально їсти.

В інтерв'ю The Sun Осборн наголосила, що не мала розладу харчової поведінки, а також розповіла, як просила померлого батька про допомогу. У найважчий момент вона прийшла на його могилу та загадала бажання, а вже наступного дня до неї приїхала мати Шерон із чоловіком, який, за словами Келлі, змінив її життя.

Келлі Осборн набрала майже 1... Розгорнути

"Я не знала, що так виглядаю, доки не побачила фотографії. Коли я їх побачила, не могла повірити в це. Я була так само шокована, як і всі інші", – зізналася Келлі Осборн.

Жінка поянила, що у той період їй було настільки складно, що навіть їжа викликала нудоту. Однак, Осборн наголосила, що стрімка втрата ваги не була пов'язана з розладом харчової поведінки.

"Це не був розлад харчової поведінки. Я просто нічого не могла зробити для себе. Від їжі мені хотілося блювати", – розповіла вона.

Келлі Осборн у 2018 році

Нагадаємо, у лютому 2026 року Келлі Озборн прийшла з матір'ю на церемонію вручення премії BRIT Awards і шокувала своєю зовнішністю. У соцмережах активно коментували її схуднення, а сама жінка зіткнулася з образливими зауваженнями.

В інтерв'ю вона також наголосила, що відтоді набрала майже 14 кг.

Однак, щоб отримати цей результат, їй довелося просити по допомогу у покійного батька. Келлі розповіла, що практикує магію зі свічками, а Оззі Осборн за життя казав їй, що надсилатиме повідомлення після смерті.

Келлі Осборн у період найбільшого схуднення

"Я знаю, що це звучить банально, але я займаюся магією зі свічками. Мій тато казав, що надсилатиме мені повідомлення. Мені здавалося, що все всередині мене мертве, і я не хотіла, щоб мій син бачив мене такою", – згадала Келлі.

Тоді вона прийшла на могилу музиканта з білою свічкою та написала на ній своє прохання: "Будь ласка, допоможи мені".

За її словами, наступного дня до неї приїхала мати Шерон. Спочатку Келлі подумала, що та хоче відправити її на реабілітацію, проте разом із нею був терапевт і коуч, який допоміг "стати на ноги".

Через зменшення ваги жінка п... Джерело: instagram.com/kellyosbourne Розгорнути

Через зменшення ваги жінка почала стикатися з припущеннями про численні пластичні операції. Однак вона заперечила, що робила хірургічне втручання, і зазначила, що лише колола ботокс між бровами, щоб розгладити зморшки, а також у ділянці щелепи через скрегіт зубами, який спричиняє сильні мігрені.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що донька Оззі Осборна пересварилася з матір'ю і переїхала подалі від неї через різні політичні погляди.