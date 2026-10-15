"Я відчула, що моє тіло помирає": Міла Нітіч, яка втратила 12 кг, розповіла про жахливі проблеми зі здоровʼям через уколи для схуднення

Співачка Міла Нітіч, яка схудла на 12 кг за допомогою відомих препаратів для схуднення для людей з діабетом "Оземпік" та "Мунджаро", розповіла про серйозні проблеми зі здоров’ям через ці уколи. Після припинення ін’єкцій артистка зіткнулася з порушеннями роботи шлунково-кишкового тракту, а під час використання препарату почувалася дуже погано.

Одного разу дорогою додому вона навіть подумала, що її тіло помирає. Про це виконавиця розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну. За словами Нітіч, вона почала використовувати препарати не лише заради схуднення: у неї виявили інсулінорезистентність і переддіабетний стан.

Зокрема, артистка зізналася, що після втрати дитини та медичного втручання в неї почалися ускладнення, гострий запальний процес і гормональний збій. Через це її вага зросла до 82 кг – стільки виконавиця раніше ніколи не важила. Згодом вона почала використовувати препарати, однак після припинення ін’єкцій зіткнулася з новими проблемами зі здоров’ям.

Але тепер співачка відновлює здоров’я після лікування та поступово повертається до фізичних навантажень.

Приблизно три роки тому Нітіч почала використовувати уколи для схуднення. Після припинення ін’єкцій її вага почала повертатися – сумарно +5 кг при зменшенні на 12 кг на медичних препаратах. Наразі артистка важить приблизно 66 кг за зросту 170 см.

Водночас вона наголосила, що найбільше її турбують не знову набрані кілограми, а наслідки для організму, які вона пов’язує із застосуванням ін'єкцій.

"Я пів року колола "Мунджаро", а три місяці тому перестала. Після відміни препарату у мене були проблеми з органами, але найбільше вдарило по шлунково-кишковому тракту", – поділилася виконавиця.

За словами Нітіч, у неї виникли проблеми із засвоєнням білка, а також погіршилося вироблення соляної кислоти у шлунку. Через погане самопочуття співачці довелося зосередитися на відновленні здоров’я.

Приблизно три роки тому Ніті... Джерело: instagram.com/mila_nitich_ Розгорнути

Вона також звернулася до жінок, які шукають швидкий спосіб позбутися зайвої ваги, і закликала не покладатися на так звані чарівні таблетки.

Співачка пригадала, що найстрашнішим для неї став останній місяць використання препарату. Попри те, що після схуднення вона була задоволена своєю зовнішністю, її фізичний та емоційний стан погіршувався.

"Коли я була у вазі 61 кілограм, я була дуже худа, красива, але не щаслива. Я прокидалась і не хотіла жити, бо тіло болить, тебе нічого не радує. Останнім було, коли я їхала додому в авто, а в голові з’явилась думка, що моє тіло помирає", – пригадала Нітіч.

Ця думка настільки налякала її, що вона одразу зателефонувала лікарю. Після цього Нітіч почала здавати аналізи та проходити обстеження. За її словами, лікарі порадили припинити використання препарату, тож вона відмовилася від ін’єкцій і зосередилася на відновленні організму.

Попри те, що після схуднення... Джерело: instagram.com/mila_nitich_ Розгорнути

Проблеми зі здоров’ям вплинули й на фізичну активність співачки. Вона розповіла, що раніше намагалася регулярно тренуватися, однак після занять почала часто хворіти.

"Я ходила в спортзал, але почала дуже часто хворіти. Я йду три рази в зал, а потім тиждень лежу, хворію з вірусом, і я не розуміла, що відбувається", – поділилася Нітіч.

Артистка пов’язує це з погіршенням роботи кишківника та ослабленням імунітету. За її словами, їй знадобилося близько трьох місяців, аби відновити здоров’я та знову почати тренуватися.

Наразі співачка поступово повертається до занять у спортзалі. Вона зазначила, що після схуднення на 12 кг набрала близько п’яти кілограмів, однак тепер для неї важливіше відновити нормальне самопочуття, ніж утримувати мінімальну вагу.

Наразі співачка поступово по... Джерело: instagram.com/mila_nitich_ Розгорнути

Раніше OBOZ.UA писав, що Міла Нітіч уперше розповіла про втрату дитини та "страшні" слова лікаря.