"Я сказала, що грошей немає!" Тоня Матвієнко розсекретила, де її дочка зіграє розкішне весілля та чому їй страшно стати бабусею

Заслужена артистка України Тоня Матвієнко привідкрила завісу особистого життя своєї старшої доньки Уляни, яка заручилася з коханим після переїзду до Німеччини. Як поділилася знаменитість, дівчина з обранцем вже замислюються над весіллям, яке організують, найімовірніше, за кордоном.

Виконавиця не стала приховувати, що її донька планує влаштувати розкішну церемонію, однак питання щодо всіх необхідних витрат із батьками наразі не обговорювала. Про це Матвієнко розповіла в проєкті "Ранкова кава".

"Я сказала, що на весілля грошей нема! Та жартую, ми про це не говорили. Так, це такі великі, але приємні витрати. Вона хоче гарне весілля. Це нормально для дівчини. Воно буде за кордоном. Не знаю, вони поки це обговорюють, я ж не лізу. Ще думають, побачимо", – сказала виконавиця.

Тоня Матвієнко зазначила, що... Джерело: Скриншот Розгорнути

За словами Тоні Матвієнко, коли вона оголосила про заручини старшої доньки, почала отримувати немало запитань щодо того, чи готова стати бабусею. Зірка підкреслила, що Уляна не вагітна, а сама ж вона поки побоюється появи онуків.

"Моїй Ніні (молодша донька співачки. – Ред.) 10 років, я ще не хочу. Але я до чого, буду допомагати, звичайно. Але зараз страшно, триває війна. У неї є ще для цього час. Вона молода, хай думає. Але вона ще не знає, що ніколи не буде на це часу. Не буде такого моменту: "Ну все, я вирішила". Завжди щось буде: то війна, то гроші, то кар’єра. Але я б хотіла звичайно побачити та потримати (майбутніх онуків. – Ред.)", – поділилася артистка.

Уляні зробили пропозицію рук... Джерело: instagram.com/8.23.88 Розгорнути

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко вперше розповіла про заручини доньки в середині вересня. Як розкрила знаменитість, Уляна отримала пропозицію руки та серця вже після виїзду з рідної країни. Серце дівчини підкорив українець, однак називати його ім'я зіркова родина не хоче.

"Вона зараз така щаслива, і це теж як для жінки... Їй там дуже складно за кордоном, в Берліні, в пошуках роботи, все спочатку починати. І коли вже хлопець їй освідчився, я бачу, вона заспокоїлась. Я дуже йому дякую, що так підтримав мою доньку, що такий етап для неї дуже важливий, що для неї є тепер чоловіче плече", – розповідала виконавиця.

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