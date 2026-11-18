"Я не хочу брехати": учасник "Танців із зірками", який "відкладав" мобілізацію, зізнався, чому в армії йому стало легше

Хореограф та учасник проєкту "Танці з зірками" Віталій Загоруйко відверто розповів, як його змінила служба в Збройних Силах України. Він не став приховувати, що до останнього відкладав момент долучення до війська, однак, коли його мобілізували, ніби скинув тягар з плечей. Танцівник позбувся постійного страху призову на службу та відчув себе на потрібному місці.

Таким одкровенням Загоруйко поділився в інтерв'ю Аліні Доротюк. Хореограф додав, що пройшов досить нелегкий шлях у ЗСУ, який навіть змусив його дещо по-іншому подивитися на мистецтво танцю під час війни.

"Мене мобілізували. Я не хочу брехати. Звісно, я це відкладав, але знав, що я там опинюся рано чи пізно. Це страшно. Є люди військові, які на це навчалися. Ті, кого я зустрів, прямо йдуть до цього, для них кар'єра дуже важлива. Звісно, моя кар'єра в іншому. Я про те, щоб створювати, надихати, світло приносити в цей світ. Але мені здавалося, що я просто з кожним днем, роком помираю. Ти знаходишся по відчуттю не там, де маєш. Коли я став дотичним до цього (до війська. – Ред.), мені стало легше", – розповів хореограф.

Віталій Загоруйко зізнався,... Джерело: Скриншот Розгорнути

Як пригадав Віталій Загоруйко, перші дні його військової служби були зовсім непростими. Танцівнику доводилося фактично на ходу опановувати нові для себе речі та іноді отримувати покарання за помилки. Проте, навіть зважаючи на ці моменти, він відчув сильне внутрішнє полегшення. Учаснику "Танців з зірками" більше не потрібно обмежувати своє життя чи відмовлятися від спілкування через страх перед мобілізацією.

Та й загалом, як підкреслив Загоруйко, велика війна змусила його кардинально переглянути свої цінності.

"Танець – це для мене, перш за все, мистецтво. Але воно настільки втратило вагомість, тому що на противагу цьому життя. Це смерть, це людські життя та взагалі руйнування країни. Про яке мистецтво ми можемо думати певний час. Ти не знаєш взагалі, що робити. Таке відчуття було, що все знецінилося. Знецінилися 30 років, якими ти йшов, жив, надихав. Ти не виїхав з країни, хоча були пропозиції в Америку, в Європу", – висловився артист.

Танцівник служить у 160-й ок... Джерело: instagram.com/zagoruikovitalii Розгорнути

Зауважимо, що наразі Віталій Загоруйко проходить службу в 160-й окремій механізованій бригаді. Він має звання молодшого лейтенанта та займає керівну посаду.

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