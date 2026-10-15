"Я Медведчуку дав би Героя України": телеведучий Микола Вересень зробив гучну заяву про кума Путіна та його "допомогу" українцям

Журналіст і телеведучий Микола Вересень саркастично запропонував нагородити державним званням Героя України Віктора Медведчука – колишнього проросійського політика, кума диктатора Володимира Путіна та одного з найвідоміших провідників інтересів Кремля в Україні. На його думку, саме завдяки прорахункам пропагандиста Росія недооцінила українців і не змогла реалізувати свої плани щодо захоплення країни.

Про це Вересень заявив в інтерв'ю Олені Думі. Він іронічно зауважив, що російські окупанти розраховували на прихильне ставлення українців і швидку перемогу, однак реальність виявилася зовсім іншою.

"Взагалі, я би Медведчуку дав би Героя України. За те, що ми не програємо війну. За те, що кацапи не підготувалися. За те, що вони повірили, що тут хліб-сіль", – сказав телеведучий.

Вересень також натякнув, що Медведчук, якому Кремль довіряв вплив на українську політику, міг переконувати російське керівництво в тому, що Україна не чинитиме серйозного опору. Журналіст припустив, що якби на його місці була людина, здатна краще розуміти українське суспільство, російські плани могли б бути іншими.

"Реально, якби там була людина з клепкою, то по вулиці були би не жовто-блакитні прапори, а триколори", – іронічно зазначив він.

Телеведучий згадав і період президентської кампанії Віктора Ющенка, коли, за його словами, в інформаційному просторі Медведчук поширював категоричні прогнози про неможливість його перемоги. Вересень навів як приклад заяву про те, що тодішня влада (вдала Леоніда Кучми) нібито є найсильнішою за всю історію, а Ющенко ніколи не стане президентом України.

Медведчук міг переконувати р... Розгорнути

"Ющенко ніколи не буде українським президентом. Дякую, товариш Медведчук", – сказав журналіст.

На думку Вересня, проблема полягала не лише в конкретних політиках, а й у тому, як Росія загалом сприймає Україну та інші сусідні держави. Він звернув увагу на небажання російського керівництва глибоко вивчати суспільства, які Кремль намагається контролювати.

Він провів паралель із підходом британців до дослідження народів і культур у період колоніальної експансії. За словами Вересня, британці принаймні намагалися вивчати особливості місцевого населення, його звичаї та ментальність, тоді як російська політика щодо сусідів часто зводилася до спроб нав'язати власну волю силою.

Затриманий Медведчук. Джерело: Telegram/Zelenskiy/Official

Довідка. Микола Вересень – український журналіст, телеведучий, громадський діяч і актор. Він працював кореспондентом BBC, був автором і ведучим програм "Табу", "Без табу", "Особливий погляд" та інших телевізійних проєктів. Також співпрацював із "Дзеркалом тижня" та працював на українських телеканалах, зокрема "Прямому" й "Еспресо".

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