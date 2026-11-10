Вийшла заміж за "Ісуса" та любить Росію з-за кордону: як склалася доля єдиної дочки українофоба Задорнова та що вона думає про війну

Єдина донька російського сатирика Михайла Задорнова, відомого своїми українофобськими висловлюваннями, Олена будує життя далеко від батьківщини – на Мальті. 36-річна жінка вийшла заміж за ліванця Алі Тартузі, якого сама описує як чоловіка, надзвичайно схожого на Ісуса, виховує трьох доньок і займається письменництвом.

Водночас від батькових поглядів на Росію вона, схоже, не надто віддалилася: у власних віршах Олена захоплюється країною, обіцяє, що санкції її не зламають, хоча й згадує про небажання воєн. OBOZ.UA розповість детальніше про її погляди.

Від батькових поглядів на Ро... Джерело: росмедіа Розгорнути

У серпні 2026 року Задорнова стала обличчям обкладинки журналу Woman Star World, засновницею якого є росіянка Катерина Каміллері, але сама преса функціонує за межами РФ. У виданні представили її як художницю, поетесу, матір трьох дітей і дружину чоловіка, який нагадує біблійного Ісуса.

Сама Олена розповіла про себе так: "Я народилася з історії кохання, яка ніколи до кінця не дотримувалася правил – і, можливо, це багато що пояснює. Сьогодні я – художниця, поетеса, мати трьох доньок і дружина чоловіка, який надзвичайно схожий на Ісуса. Мене ніколи особливо не цікавили щасливі кінцівки. Я віддаю перевагу щасливим початкам".

Задорнова хвалиться, що її ч... Джерело: росмедіа Розгорнути

Олена народилася 1990 року в Ризі. Її батько Михайло Задорнов був відомим радянським і російським гумористом, однак в Україні його пам'ятають не лише за сценічними виступами. Після початку російської агресії проти України він відкрито підтримував політику Кремля, хвалив анексію Криму та підписав лист на підтримку дій диктатора Володимира Путіна. Також сатирик дозволяв собі образливі висловлювання на адресу українців, зокрема називав учасників Євромайдану "єврохохлами".

Михайло Задорнов помер 10 листопада 2017 року в Москві від онкологічного захворювання. Його єдина донька тим часом обрала зовсім інший життєвий маршрут. Вона навчалася в російському університеті на театрала, а згодом здобула магістерський ступінь з антропології уже на Мальті. Там же оселилася, вийшла заміж за ліванця Алі Тартузі та народила трьох дочок.

Задорнова хвалиться, що її ч... Джерело: росмедіа Розгорнути

Проте географічна відстань від Росії не заважає Олені демонструвати прихильність до неї. У своїх віршах жінка не приховує патріотичних почуттів до країни батька. Зокрема, близько десяти місяців тому вона опублікувала в Instagram поезію, в якій назвала себе "Бабой русской" та заявила, що має честь належати до цього образу.

"Я – баба русская, что – честь! Ведь, что такое есть харизма? Как завещал мне мой отец, то – "харя после катаклизма", – написала вона.

Задорнова назвала себе "Бабой русской". Джерело: росмедіа

Ще промовистішим виявився вірш, опублікований приблизно рік тому. У ньому Задорнова згадала президента США Дональда Трампа, санкції проти Росії та обіцянки припинити війни. Зокрема, вона дала зрозуміти, що економічні обмеження не змусять росіян відмовитися від власних амбіцій.

"Нам обещали, войны прекратите? Но не сказали, в чьем лишь поколенье! Мы им покажем фигу по колено, а санкциями вы нас не укротите!" – йдеться у її вірші.

Задорнова з чоловіком. Джерело: росмедіа

Олена справді згадує про припинення воєн, однак не називає Росію їхнім винуватцем, не висловлює співчуття українцям і не засуджує дій країни, якою так захоплюється, а навпаки – прославляє. Натомість її позиція щодо санкцій цілком однозначна: вони, на її думку, не зможуть упокорити Росію.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що будинок російського сатирика Михайла Задорнова в латвійській Юрмалі знищили. Нові власники повністю знесли маєток, а на його місці звели сучасний двоповерховий котедж.