Виступ п'яної Z-співачки Слави в Китаї обернувся візитом поліції: чому місцеві не оцінили її "концерт"

Співачка-путіністка Анастасія Сланевська, більш відома під псевдонімом Слава, зіткнулася з серйозними неприємностями від час відпустки в Китаї. Вона вирішила влаштувати імпровізований концерт для російських туристів в одному з закладів Хайнаню, який у кінцевому підсумку зірвала поліція.

Як пишуть росмедіа, Слава на підпитку почала виконувати власні треки, а також роботи гурту "Ленінград" та Леоніда Агутіна. Місцеві жителі аж ніяк не хотіли слухати п'яний спів Z-патріотки, тож поскаржилися правоохоронцям на шум.

Китайські поліцейські досить швидко розігнали "вечірку" Слави. Заклад, де артистка розважала росіян, зачинили, а публіку відправили по готелях.

Іронічно, що ганебну витівку Слава зробила незадовго після того, як заявила, що перестала відмовляти собі в алкоголі. Кілька місяців вона нібито дотримувалася тверезості, однак, "відновивши свій ментальний стан", знову взялася за чарку.

"Концерт" Слави в Китаї розігнала поліція. Джерело: Росмедіа

Нагадаємо: після початку повномасштабної війни Слава швидко прийняла на себе роль відданої патріотки РФ. Вона публічно говорила про любов до країни-агресора та навіть підтримала ініціативу продюсера-путініста Володимира Кисельова, яка полягала у виплаті коштів російським окупантам за знищення техніки бійців ЗСУ.

Однак вся відданість Z-співачки батьківщині посипалася після ударів українських військових по РФ. Слава несподівано заблагала про мир і навіть спробувала нав'язати свої думки колегам.

"Може, ми зберемося усім світом і скажемо, що нам не пох*й? Тверезе життя не допомагає. З алкоголем принаймні було веселіше. Мені дуже погано. Як і всім людям, які зараз терплять все, що відбувається. Я хочу, аби всі помирилися. Щоб був мир у всьому світі, або хоча б мир України та Росії. Коли я відкриваю новини, у мене душа розривається на 380 тисяч шматків", – видала артистка.

Співачка змінила позицію після ударів по РФ. Джерело: Росмедіа

Раніше OBOZ.UA розповів, що похресниці Путіна Собчак заборонили в'їзд до Латвії. У відповідь телеведуча обурилася рішенням місцевої влади й заявила, що країна мала б подякувати росіянам за гроші, які вони нібито роками вкладали в її економіку, шоу-бізнес і культурні проєкти.