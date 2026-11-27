Виправдовує війну та їздить на окуповані українські території: зірку "Кадетів" Венеса визнали загрозою національній безпеці України

Російський актор Аристарх Венес, відомий публіці за серіалом "Кадети", зіткнувся з наслідками підтримки кривавого режиму Кремля. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла артиста до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Як повідомили на сайті регуляторного органу, відповідне рішення ухвалили 26 листопада. Після проведення моніторингу медійного простору було встановлено, що Венес став обличчям путінської пропаганди, підтримує російських терористів, а також не відмовляє собі у поїздках на тимчасово окуповані території України.

Актора внесли до Переліку ос... Джерело: Instagram Аристарха Венеса Розгорнути

Актор зіграв одну з ключових ролей у мінісеріалі "20/22", який популяризує ідеологічну політику кремля щодо повномасштабної війни. Зйомки проєкту проходили в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, а прем'єра відбулася у 2024 році на пропагандистському "Першому каналі".

Як встановив регулятор, Аристарх Венес у публічному просторі неодноразово вихвалявся своїми поїздками на територію так званої "ЛДНР". В одіозних заявах актор фактично заперечував сувернітет і територіальну цілісність нашої країни, що особливо яскраво підкреслює його висловлювання: "Поїхав на приєднання "ДНР", "ЛНР" до складу Росії. Це взагалі дивно. Тобто я приїжджав до самопроголошених народних республік, а виїжджав уже з Росії".

До речі, у 2024 році зірка "Кадетів" взяв участь у "Форумі молоді Донбасу" в місті Бердянськ Запорізької області, яке зараз перебуває під російською окупацією. Під час виступу актор видавав вигідну Кремлю маячню про необхідність консолідовано працювати задля "перемоги РФ". Ба більше, він заговорив про "глибокий емоційний зв'язок" із Донбасом, де почувається "своїм".

Венес знявся у пропагандистському проєкті. Джерело: Instagram Аристарха Венеса

Відзначився Аристарх Венес і публічними закликами до підтримки російських окупантів, які беруть безпосередню участь у війні проти України. Він сам регулярно збирає для терористів гуманітарну допомогу, героїзує їхні дії та загалом виправдовує збройну агресію РФ проти нашої країни.

Що відомо про актора-пропагандиста

Аристарх Венес став відомий аудиторії у 2000-х роках завдяки участі в низці популярних на той час серіалах. Однією з його найвпізнаваніших ролей був суворовець Ілля Сухомлин у проєктах "Кадети", а пізніше – "Кремлівські курсанти". Він також з'являвся у стрічках "Однокласники", "Корпоратив", "П'ятниця" та "Вир".

У 2017 році Венеса внесли до бази "Миротворець" через участь у пропагандистських заходах та незаконне відвідування окупованого РФ українського Криму. А от в країні-агресорі його діяльність вже відзначили нагородами. Актор отримав медаль міноборони Росії "За зміцнення бойової співдружності" за значний особистий внесок у підняття морального бойового духу військовослужбовцям, які беруть участь у виконанні завдань так званої "СВО".

Раніше OBOZ.UA розповів, що СБУ оголосила підозру зірці "Кадетів" Борису Корчевнікову, який назвав війну в Україні "божим промислом" і ридав у прямому ефірі.