Вєрка Сердючка вперше під час великої війни випустила пісню: про що її новий хіт, який уже давно співають на концертах. Текст

Епатажна українська співачка Вєрка Сердючка, в образі якої на сцені "запалює" шоумен Андрій Данилко, вперше з початку повномасштабної війни порадувала фанатів новим релізом. Артистка випустила на офіційних майданчиках композицію "Два бокали просекко", фрагменти з якої вже виконувала на своїх концертах.

Українськомовний трек Сердючка презентувала на платформі YouTube. Музична робота цілком відповідає звичному стилю знаменитості – запальна мелодія поєднується із легким текстом, який швидко врізається в пам'ять.

Текст композиції

Добрий вечір, друзі!

Ця пісня лунає для вас

Я так люблю, коли ти тримаєш за руку, так ніжно мене

А я люблю, коли ти шепочеш на вушко: "Ти краща за всіх"

Немає сили сказати тобі "ні", не наливай те просекко мені

Про-про-про-просекко – це для нас небезпека

***

Два бокали просекко – і я твоя

Два бокали просекко – і разом ми

Два бокали просекко – і хай люди скажуть, що я божевільна

Два бокали просекко – і на карту все

Два бокали просекко – і мене несе

Забирай мене, забирай мене ми їдемо до тебе

***

Я так люблю, коли ти весело мене несеш у таксі

А я люблю, коли ти шепочеш мені: "Ти здогралась мала"

Немає сили сказати тобі "ні"

Ой наливай те просекко мені

Артистка випустила трек "Два... Джерело: facebook.com/VerkaSerduchka.Official Розгорнути

Зауважимо, що попередній офіційний реліз композиції Вєрки Сердючки, а саме пісня "Є пропозиція", датується ще 14 лютим 2022 року. Зважаючи на це, фанати артистки не приховували радості від того, що нарешті зможуть поповнити свої плейлисти її роботою.

"Ну нарешті, дочекалися!".

"Хіт!".

"Це так класно".

Фанатам Сердючки сподобався її новий трек. Джерело: Скриншот

Вперше приспів із композиції "Два бокали просекко" Вєрка Сердючка виконала на своєму концерті в Празі (Чехія) восени 2025 року. Трек одразу припав до душі слухачам, тож вони намагалися вловити мотив та підспівувати зірці. Тоді пісня швидко завірусилася і на просторах соцмереж, тож навіть танцівник-втікач Влад Яма лаконічно відреагував на роботу, написавши: "TOP".

Примітно, що "Два бокали проссеко" є однією з небагатьох українськомовних композицій у репертуарі Вєрки Сердючки. Артистка досі виконує свої популярні хіти російською, через що потрапляла в неприємності. У 2025 році, наприклад, ведучий Віктор Дяченко подав скаргу на виконавицю тодішньому мовному омбудсмену Тарасу Креміню. Однак ніякого покарання знаменитість не отримала, адже її виступ із композиціями, написаними мовою країни-агресора, не суперечив законодавству.

Сам Андрій Данилко має досить стійку позицію щодо російського репертуару Сердючки. Як пояснював продюсер Юрій Нікітін, шоумен переконаний: композиції мають залишатися такими, якими були створені в певний період його життя.

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