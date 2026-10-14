"Вєня" захворів". Зірки показали, про що говорили з зіркою "Ліги сміху" перед раптовою смертю, і з болем відреагували на трагічну новину

Українські знаменитості не можуть оговтатися від звістки про смерть 32-річного коміка Олександра Венедчука, відомого як "Вєня". Даша Астаф'єва, Леся Нікітюк, Маша Єфросиніна, Андрій Бєдняков та інші публічні люди, які знали гумориста, присвятили йому дописи в соцмережах.

Деякі з них згадали про спільні плани, яким так і не судилося здійснитися, а телеведучий Анатолій Анатоліч оприлюднив їхню останню переписку. OBOZ.UA зібрав ці реакції.

Про смерть Венедчука стало в... Джерело: Сторінка актора в Telegram Розгорнути

Про смерть Венедчука стало відомо ввечері 13 жовтня. Він здобув популярність завдяки виступам у команді "Ветерани космічних військ" у шоу "Ліга сміху", з якою став переможцем проєкту. На початку 2025 року комік переніс крововилив у мозок, після чого йому зробили кілька операцій. Причину його смерті наразі не повідомляли.

Анатолій Анатоліч розповів, що вони з гумористом планували записати інтерв'ю. Однак наприкінці червня Венедчук повідомив йому про різке погіршення самопочуття. Телеведучий опублікував скриншот їхнього листування, яке тепер стало для нього останнім.

Анатолій Анатоліч розповів,... Джерело: скриншот Розгорнути

"Наша остання переписка. Мали писати інтерв'ю. "Вєня" захворів. Головне – здоров'я, написав я. Якби я знав, що це останнє спілкування. Що б я сказав? Дуже шкода. Сподіваюся, тобі краще на небесах", – написав Анатоліч.

У повідомленні від кінця червня комік розповів, що йому стало зле: "Є один нюанс, мене підкосило сьогодні плотно, лежу в ліжку, 39,6 було годину тому. Що буде далі, я х*р знає. 21:15 мені ще гірше".

На початку 2025 року комік п... Джерело: Сторінка актора в Telegram Розгорнути

Тоді Анатоліч відреагував коротким повідомленням: "Бляха". Наступного дня Венедчук знову написав телеведучому: "Мені п*зда зовсім, не можу раму зібрати". У відповідь Анатоліч побажав йому одужання: "Вєня", розумію! Звичайно, здоров'я головне! Одужуй!"

Своїми спогадами поділилися й інші відомі українці. Даша Астаф'єва опублікувала фото з коміком і коротко підписала його: "Як в це повірити...."

Даша Астаф'єва опублікувала фото з коміком. Джерело: скриншот

Леся Нікітюк також не приховувала розгубленості через трагічну звістку. "Просто шок. Сашо, вірю, що ти в кращому світі", – написала телеведуча.

Леся Нікітюк не приховувала... Джерело: скриншот Розгорнути

Втікач Влад Яма також опублікував фото з Венедчуком і згадав про їхні спільні плани, які не вдалося реалізувати через початок повномасштабного вторгнення Росії.

"Планували запис на 26.02.2022. Щирі співчуття рідним", – написав танцівник, який після початку великої війни виїхав за кордон.

Влад Яма також опублікував фото з Венедчуком. Джерело: скриншот

Маша Єфросиніна назвала Венедчука одним із найталановитіших людей, із якими їй доводилося працювати, і згадала про його плани на майбутнє.

"Один з дуже талановитих людей, з яким мені пощастило працювати. Скільки в тебе було планів на це життя. Якийсь нескінченно хронічний біль. Спочивай з миром, "Вєня", – написала вона.

Маша Єфросиніна назвала Вене... Джерело: скриншот Розгорнути

Журналістка Раміна Есхакзай також розповіла про нездійснені професійні плани. За її словами, вони мали записати інтерв'ю, коли комік вирішить запустити власний YouTube-проєкт.

"Я в ах*ї. Ми з "Вєнєю" мали писати інтерв'ю, коли він вирішить запускати свій канал. Я просто в ах*ї", – відреагувала вона.

Раміна Есхакзай також розпов... Джерело: скриншот Розгорнути

Андрій Бєдняков присвятив колезі емоційний допис, у якому зізнався, що переглядає спільні епізоди й плаче. "Я тебе обіймаю, гагрід. Плачу і обіймаю. Передивляюся з тобою епізоди, де ти смішив людей. Я завжди буду посміхатися, коли буду на тебе дивитися. Як завжди робив", – написав телеведучий.

Андрій Бєдняков присвятив ко... Джерело: скриншот Розгорнути

Юрій Ткач, з яким об'єднувала "Ліга сміху", також присвятив Венедчуку слова пам'яті, наголосивши, що йому важко прийняти втрату друга.

"Неможливо повірити! Неможливо прийняти... Талановитий, щирий, неймовірний, світлий... Ти дарував людям сміх, а сьогодні стільки сліз і болю... Люблю тебе, друже... Назавжди в наших серцях", – написав гуморист.

Юрій Ткач наголосив, що йому... Джерело: скриншот Розгорнути

Сумну звістку прокоментував і Олександр Педан. Він опублікував фото з "Вєнєю" та висловив співчуття його близьким: "Вєня"... Шкода, неймовірно шкода, слова співчуття всім близьким".

Сумну звістку прокоментував... Джерело: скриншот Розгорнути

Фіма Костянтиновський також не зміг стримати емоцій. "Я не знаю, як в це повірити. Я просто плачу і не можу зупинитися плакати", – написав гуморист.

Фіма Костянтиновський не змі... Джерело: скриншот Розгорнути

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Олександр Венедчук оголосив про вихід із команди "Ветерани космічних військ" з особистих причин. Після крововиливу в мозок він переніс кілька операцій, проходив лікування та реабілітацію. Попри проблеми зі здоров'ям, комік наголошував, що лікування триває.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в Кам’янському Дніпропетровської області раптово помер шоумен, ведучий та учасник телевізійного проєкту "Ліга сміху" Олександр Замша. Йому був 41 рік.