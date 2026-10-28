"Видаляйте це відео!" Камалія не на жарт розізлила українців через танці у військовій формі
Камалія не на жарт розізлила...
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Українська співачка Камалія оприлюднила відео, на якому разом із виконавцем VLADIAS танцює на бронеавтомобілі під свою пісню "Самбука". Артисти позували на військовій техніці у формі (не пікселі) та берцях, однак такий задум обурив користувачів соцмереж. У коментарях виконавицю звинуватили в недоречності й закликали видалити ролик, який на тлі війни та втрат українських захисників сприйняли як глузування з трагедії.
Камалія супроводила публікацію в Instagram словами подяки військовим, назвавши їх мужніми та сильними. Артистка звернулася безпеосередньо до 2 механізованого батальйону "Бісова дюжина" 12 ОВМБр.
"Мої любі "Бісіки"! Дякую вам за мужність, силу та кожен день боротьби за Україну! Пишаюся вами, люблю вас і вірю в нашу Перемогу! Слава ЗСУ! Слава нашим Героям!" – написала артистка.
Пісня, під яку знімали відео, розповідає про невдале кохання, однак деякі її слова в контексті військового відео набули для глядачів трагічного звучання. Зокрема, у композиції є рядки "Більше твої руки не торкнуть, на жаль" і "Не жури, не жени, не живи, якщо ти не живий". Через це частина аудиторії сприйняла танці на бронеавтомобілі як недоречне використання теми війни.
Камалія влаштувала танці на...
Джерело: скриншот
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У коментарях користувачі не приховували обурення та закликали Камалію переглянути своє рішення залишати ролик на сторінці.
"Я ніколи не пишу коментарі під такими постами, але тут я зловила жорсткий кринж... піду помию очі".
"Ви що, з глузду з'їхали?"
"Пісня кулями за душу бере. А ця гидота і блювотіння – начебто глузування із загиблих. Краще видаліть її і ніколи не співайте її".
У коментарях суцільне обурення.
Джерело: скриншот
У коментарях суцільне обурення.
Джерело: скриншот
"На чому ти танцюєш, Камаліє?"
"Який довбой*б дає їм техніку для зйомок цього лайна?"
"Як на мене, видаліть краще".
У коментарях суцільне обурення.
Джерело: скриншот
У коментарях суцільне обурення.
Джерело: скриншот
Раніше OBOZ.UA писав, що Камалію звинуватили в обмані через відпочинок із колишнім чоловіком Захуром, з яким вона розійшлася.