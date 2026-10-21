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"Ви над тестом ДНК не задумувалися?" CHEEV та Олександр Куровський підірвали мережу схожістю як дві краплі води

Анастасія Какун

Cheev та Олександр Куровськи...

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Співак Cheev (справжнє ім'я – Владислав Чижиков) та ведучий Олександр Куровський опинилися в центрі бурхливих обговорень у мережі після того, як разом вийшли на сцену в Львові. Знаменитості виконали популярний хіт "Гарно так", однак найбільше увагу публіки привернули не їхні вокальні дані, а неймовірно сильна схожість.

На ролику, який з'явився на сторінці артиста в Instagram, чітко видно, що вони з ведучим однакові на зріст, мають ледь не ідентичні риси зовнішності та навіть подібну міміку. Зважаючи на це, Cheev жартома назвав Куровського своїм "близнюком", а мережа "вибухнула" дотепними реакціями на їхню схожість як дві краплі води.

Cheev та Олександр Куровськи...

Джерело: Скриншот

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Деякі люди не стали приховувати, що тривалий час вважали співака й ведучого однією людиною, тоді як інші у гумористичному форматі закликали їх пройти геномний аналіз, мовляв, така подібність не є звичайною випадковістю.

"Я до цього відео думала, що це одна людина".

"Сім'я возз'єдналась! Брат знайшов брата. Наче в якомусь телешоу".

"А ви над тестом ДНК не задумувалися?".

"А у вас нема відчуття, що ви дивитесь в дзеркало ? Як дві сторони однієї медалі".

"Ви настільки схожі, що це просто дивина".

У мережі обговорюють схожіст...

Джерело: Скриншот

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Не уникла можливості пожартувати над схожістю Cheev та Олександра Куровського і дружина ведучого Наталія Литвин. Вона зробила кілька кадрів зі співаком та жартома зазначила, що знайшла собі "другого чоловіка".

Дружина Куровського пожартув...

Джерело: Скриншот

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Що цікаво, як розповів Олександр Куровський, вони з Cheev заздалегідь запланували своєрідний перформанс для фанатів. У певний момент концерту ведучий вийшов на сцену замість співака, а таку "підміну" помітили далеко не всі глядачі. За мить Куровський і Cheev постали на арені разом, викликавши бурхливі емоцій в аудиторії.

Раніше OBOZ.UA розповів, що на концерті Тіни Кароль зафільмували містичний момент під час пісні про покійного чоловіка.

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