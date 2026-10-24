"Війна дуже його змінила. Навіть зовні". Як живе Дмитро Дікусар, який майже рік не виходить на звʼязок, і чому за нього хвилюються друзі

24 жовтня українському хореографу Дмитру Дікусару виповнився 41 рік. Свого часу він досягнув слави одного з найуспішніших танцівників вітчизняного шоу-бізнесу, однак після початку великої війни залишив виступи на паркеті в минулому та став на захист рідної країни зі зброєю в руках. Із того часу артист призупинив публічну діяльність, а востаннє виходив на зв'язок майже рік тому.

Новини про Дікусара аудиторія зрідка дізнається від його друзів, які не приховують: хвилюють за танцівника-воїна. Як живе хореограф, дізнайтеся в матеріалі OBOZ.UA.

Дмитро Дікусар після початку... Джерело: Instagram Дмитра Дікусара Розгорнути

Дмитро Дікусар добровільно поповнив лави ЗСУ 27 лютого 2022 року. Відтоді всі свої сили артист направляє на відстоювання незалежності Батьківщини, а от життя подалі від фронту вже здається йому дискомфортним. Отримавши першу офіційну відпустку в 2023 році Дікусар відверто зізнавався: не впевнений, що зможе пробути вдома всі 15 днів.

У 2022 році артист поповнив лави ЗСУ. Джерело: facebook.com/dikusar

Однак, незважаючи на кардинальні зміни життєвих пріоритетів, хореограф ніколи не засуджував людей, які в "мирних" містах насолоджуються життям і влаштовують гучні святкування важливих для себе подій. Для зірки просто важливо, аби співгромадяни не забували про воїнів, які захищають їх на полі бою, та допомагали їм купівлею спорядження чи зборами на зброю.

Життя подалі від фронту здає... Джерело: Скриншот Розгорнути

Тоді у Дмитра Дікусара навіть не було думок про повернення на паркет, однак у 2026 році він взяв короткотривалу відпустку, аби трохи зануритися в минуле життя й стати суддею шоу "Танці з зірками". Публіка "вибухнула" позитивними емоціями від того, що змогла побачити артиста на екранах, а його давній товариш Юрій Горбунов закцентував увагу на тому, що танцювальна професійність зірки нікуди не зникла. Проте сказати, що Дікусар залишився таким самим, як був до 24 лютого 2022 року зовсім не можна.

"Ми з Дімою дружимо давно, ще з тих часів, коли він був чоловіком Ірини Білик. Тому завжди підтримували зв'язок. Знаєте, війна дуже його змінила. Колись це був Діма Дікусар – бальник, артист. А сьогодні це вже Дмитро Дікусар – дорослий, загартований війною чоловік, військовий. Навіть зовні він став зовсім іншим", – розповідав Горбунов в інтерв'ю OBOZ.UA.

У 2026 році Дікусар став суд... Джерело: instagram.com/nataliya_mogilevskaya Розгорнути

Після завершення зйомок шоу Дмитро Дікусар повернувся на поле бою і не виходив на зв'язок із фанатами. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що він наразі перебуває на гарячих напрямках фронту, як повідомила його подруга Наталія Холоденко.

"Він пішов у перші дні війни. Це така болюча для мене тема. Бо з одного боку, я ним шалено пишаюся, а з іншого – мені завжди дуже за нього страшно. Ми з ним періодично переписуємося", – зазначила психологиня.

Холоденко не розкрила, на якому саме напрямку перебуває Дікусар, однак наголосила, що він добровільно відмовився від комфортного життя, яке міг би продовжувати вести навіть під час великої війни.

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