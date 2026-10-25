Вірменія перемогла на Дитячому Євробаченні 2026: яке місце посіла Україна та що відомо про тріумфатора

У суботу, 24 жовтня, відгримів фінал грандіозного пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2026, за результатами якого визначилося ім'я переможця. Тріумфаторкою шоу стала юна представниця Вірменії Наре Керобян із піснею BOO!

Виконавиця підкорила серця професійного журі та глядачів неймовірними вокальними даними, тож отримала найвищу кількість балів з-поміж 16 учасників, а саме 202. Національне журі оцінили виступ Наре в 103 бали, а от глядачі віддали 99 голосів. Про це OBOZ.UA стало відомо під час перегляду прямого ефіру музичного шоу.

Наре перемогла на Дитячому Євробаченні 2026. Джерело: Скриншот

Із достойним результатом грандіозний конкурс завершила й Україна. Еріка Колесніченко "запалила" аудиторію динамічною піснею NOT A LULLABY та отримала за свій виступ 106 балів, 38 із яких віддали журі, а 68 – глядачі. Вона посіла дев'яте місце.

Результати голосування журі та глядачів. Джерело: Скриншот

До речі, свій виступ Еріка Колесніченко завершила важливими словами, присвятивши виступ українським дітям по всьому світу.

Колесніченко достойно представила Україну. Джерело: instagram.com/ekia.singer

Що відомо про переможницю

13-річна Наре із раннього дитинства поринула в творчість. Вона займається співом й танцями, а також вивчає хореографію. До участі в Дитячому Євробаченні артистка вже ставала зіркою мюзиклів, телевізійних шоу та музичних проєктів Вірменії.

Наре з раннього віку займається музикою. Джерело: instagram.com/naresway

Проте її шлях до головної сцени Європи був зовсім не з простих. Юна артистки чотири рази брала участь у Національному відборі своєї країни, і після низки невдач отримала "квиток" на грандіозне шоу.

У фіналі Дитячого Євробачення 2026 Наре виконала композицію BOO! Трек розповідає про страхи та сміливість подивитися їм в очі.

Зауважимо, що державою-господарем Дитячого Євробачення 2026 стала Мальта. Хоча перемогу на минулорічному конкурсі здобула артистка Лу Делез, її рідна країна Франція відмовилася приймати шоу, посилаючись на фінансові проблеми. Мальта влаштувала грандіозний захід на найбільшій арені Malta Fairs and Conventions Centre.

За перемогу на Дитячому Євро... Джерело: instagram.com/junioreurovision Розгорнути

Дитяче Євробачення 2026 пройшло під гаслом Join the Festa ("Приєднуйся до фести") і мало на меті певним чином відтворити традицію сільських фест, які є невід'ємною частиною мальтійської культури. Для втілення ідеї було створено ефектну сцену, дизайн якої поєднував національні елементи Мальти та сучасні світлові й візуальні рішення, що дозволяли юним учасникам сповна розкрити себе.

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