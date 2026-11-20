"Він знає, що я пережила". Олена Тополя заговорила про близького чоловіка з минулого, на якого може покластися і нині

Співачка Олена Тополя відверто висловилася про стосунки з колишнім продюсером Вадимом Лисицею, з яким багато років працювала. Артистка зізналася, що, попри завершення співпраці, вони зберегли добрі стосунки й досі можуть розраховувати одне на одного. За її словами, Лисиця знає, через що їй довелося пройти. Про це Олена Тополя розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA.

Олена Тополя. Джерело: instagram.com/alyoshasinger

"Він знає, що насправді відбувалося в моєму житті. Через що я пройшла і що пережила – теж знає. І я дуже вдячна йому за цю підтримку та розуміння. Я точно знаю: якщо звернуся до нього по допомогу, він не відмовить. І так само він може розраховувати на мене", – поділилася артистка. Олена наголосила, що зараз вони не працюють разом, однак за роки спільної історії змогли зберегти людські стосунки.

З часом, за її словами, вщухли емоції, минули непрості події, а багато ситуацій вдалося переосмислити. "Вже вщухли емоції, минули непрості події, багато чого переосмислилося. Чимало чого тепер бачиться ясніше і зрозуміліше. Ми обоє знаємо, що в складній ситуації можемо покластися одне на одного. Я знаю, до кого можу звернутися, якщо буде потрібно. І він так само", – сказала співачка.

Вадим Лисиця та Олена Тополя. Джерело: Уніан

Водночас повертатися до продюсерської співпраці, шукати нову людину, яка займалася б її кар’єрою, артистка поки не планує. За словами Олени, наразі вона не відчуває в цьому потреби, адже має команду фахівців, із якими комфортно працювати над музикою. "Наразі продюсера в мене немає, і я поки що про це не думаю. Не шукаю таку людину. Водночас у мене є чудові саунд-продюсери, з якими співпрацюю. Вони створюють музику саме так, як мені подобається. І це не одна людина, а кілька фахівців. Тому в мене немає потреби щось змінювати чи шукати когось іще", – пояснила співачка.

Нагадаємо, нещодавно в інтерв’ю OBOZ.UA Вадим Лисиця також висловився про кар’єру Олени Тополі. Його запитали, чи не варто співачці трохи пригальмувати, визначитися з подальшим напрямом і знайти продюсера, адже іноді складається враження, що вона береться чи не за все, аби не зникнути з інформаційного простору. Однак Лисиця категорично не погодився з таким припущенням. "Скажу дуже коротко: це не так", – відповів він. Продюсер додав, що добре знає Олену, її характер, цілі та працездатність, але не все, що йому відомо, готовий виносити на публіку. "Я багато чого знаю, але це – не для преси", – заінтригував він.

Повне інтерв’ю з Оленою Тополею читайте на OBOZ.UA тут.