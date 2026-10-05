Відрікся від доньки, але назвав її ім’ям комп'ютер: що відомо про дітей Стіва Джобса та чому їм дісталися лише копійки з його статку

5 жовтня минає 15 років від смерті Стіва Джобса – співзасновник Apple помер у 2011 році у віці 56 років після ускладнень, пов'язаних із рідкісною формою раку підшлункової залози. За життя він став одним із найвідоміших технологічних підприємців у світі, однак його сімейна історія виявилася значно складнішою: Джобс мав чотирьох дітей, але первістку Лізу роками не визнавав своєю донькою.

OBOZ.UA розповість, що про них відомо. Попри багатомільярдний статок, який Джобс накопичив завдяки Apple та Pixar, його діти не отримали усю спадщину батька. На той момент доходи підприємця оцінювали приблизно у 10,2 млрд доларів.

Основна частина майна після смерті підприємця перейшла його дружині Лорен Пауелл Джобс. Вона неодноразово заявляла, що не планує передавати накопичене багатство наступним поколінням. У 2020 році в інтерв'ю The New York Times жінка заявила, що її діти знають: накопичені статки "закінчаться" разом із нею.

Вдова Стіва Джобса

"Я успадкувала своє багатство від чоловіка, який не дбав про його накопичення. Я роблю це на честь його роботи і присвятила своє життя тому, щоб якомога ефективніше розподіляти його таким чином, щоб це сприяло сталому розвитку окремих осіб та громад", – пояснювала вдова Джобса.

Однак за данними Fortune відомо, що старшій доньці Лізі Бреннан-Джобс, яку не хотів визнавати рідною, у заповіті підприємець все ж таки залишив спадщину на суму в 25 мільйонів доларів на знак вибачення за його "негідну поведінку".

Ліза Бреннан-Джобс: донька, яку Стів Джобс спочатку не визнавав

Ліза Бреннан-Джобс народилася 17 травня 1978 року в стосунках Джобса з Крісанн Бреннан. На той момент майбутньому засновнику Apple та його колишній дівчині було по 23 роки. Однак після народження дитини Джобс заперечував, що є її батьком.

За словами Лізи, які вона описала у своїх мемуарах "Маленька рибка", Джобс заявляв: "Це не моя дитина". У судових документах він стверджував, що не міг мати дітей. Утім, проведений у 1980 році тест на батьківство підтвердив, що Джобс справді є батьком Лізи.

Після цього суд зобов'язав підприємця сплачувати аліменти та оплачувати медичне страхування доньки до її повноліття.

Ліза Бреннан-Джобс

Попри це, одна з найвідоміших історій про стосунки батька й доньки пов'язана саме з Apple. Один із ранніх комп'ютерів компанії отримав назву Apple Lisa. Спочатку Джобс заперечував, що назва пов'язана з його донькою, і навіть пропонував інше розшифрування – Local Integrated Software Architecture (Локальна інтегрована архітектура програмного забезпечення). Однак згодом визнав: "Очевидно, його назвали на честь моєї доньки".

З роками стосунки Лізи та її батька змінилися. Джобс визнав її, а дівчина згодом офіційно змінила прізвище на Бреннан-Джобс. Вона навчалася в Гарвардському університеті та Королівському коледжі в Лондоні, а після закінчення навчання стала письменницею.

У 2018 році Ліза опублікувала мемуари, де розповіла, що сам Стів Джобс перед смертю говорив, що шкодує про те, як поводився з первісткою.

У 2018 році Ліза опублікувала мемуари

Рід Джобс присвятив кар'єру боротьбі з раком

Рід Джобс народився у 1991 році в шлюбі Стіва Джобса та Лорен Пауелл. Він закінчив Стенфордський університет, де вивчав історію та міжнародну безпеку, а згодом отримав ступінь магістра.

Ще в юності Рід зацікавився онкологією після того, як у його батька діагностували рак. Він навіть проходив стажування в галузі онкології, а після смерті Джобса вирішив спрямувати свою діяльність на пошук нових способів лікування цієї хвороби.

Рід працював в Emerson Collective – організації, яку засновала його матір. У 2023 році він створив венчурну компанію Yosemite, яка фінансує розробку нових методів лікування раку.

Рід Джобс присвятив кар'єру боротьбі з раком

Ерін Джобс: тримає особисте життя в секреті

Третя дитина Джобса, Ерін Сієна, народилася у 1995 році. Про неї відомо значно менше, ніж про її братів і сестер, оскільки вона майже не з'являється у публічному просторі.

Ерін цікавилася архітектурою... Джерело: Erin Powell/Facebook Розгорнути

У біографії Стіва Джобса Волтер Айзексон описував Ерін як тиху та схильну до самоаналізу людину. Сама вона розповідала автору, що іноді хотіла б отримувати від батька більше уваги, однак розуміла, що він майже усього себе присвячував кар'єрі.

Відомо, що Ерін цікавилася архітектурою та мистецтвом, а згодом захопилася керамікою. У 2022 році вона представила свої роботи на виставці.

Ерін з молодшою сестрою Іві. Джерело: instagram.com/evejobs

Іві Джобс: від професійного спорту до модельної кар'єри

Наймолодша донька Стіва Джобса та Лорен Пауелл – Іві – народилася 1998 року. Вона закінчила Стенфордський університет та професійно займалася кінним спортом. У 2019 році дівчина посіла п'яте місце у світовому рейтингу найкращих вершниць віком до 25 років.

Пізніше вона спробувала себе в модельній кар'єрі. У 2020 році Іві взяла участь у рекламній кампанії Glossier, а у 2021-му дебютувала на подіумі під час Тижня моди в Парижі. Згодом вона підписала контракт із модельним агентством.

Іві Джобс з коханим. Джерело: instagram.com/evejobs

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2025 році вона вийшла заміж за британського олімпійця Гаррі Чарльза.