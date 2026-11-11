Відома телеведуча потрапила в страшну ДТП та отримала перелом шийного відділу хребта: в якому вона стані та що залишилося від авто

Українська телеведуча Наталі Солонік повідомила, що потрапила в жахливу дорожньо-транспортну пригоду. Унаслідок сильного удару вона отримала багато травм, найсерйознішою із яких став перелом шийного відділу хребта, тож наразі перебуває в лікарні та чекає на проведення операції.

Аварія сталася ще восьмого листопада, коли ведуча поверталася зі зйомок, однак публічно розповісти про інцидент у своїх Instagram-stories вона вирішила лише тепер. Як підкреслила Солонік, ДТП була настільки серйозною, що навіть могла позбавити її життя.

Наталі Солонік потрапила в ж... Джерело: Скриншот Розгорнути

"У ніч на 08.11, повертаючись зі зйомок, я потрапила у страшу аварію. Минуло вже кілька днів, а я досі не можу до кінця усвідомити, що сталося. Дивлюся на те, що залишилося від машини, і розумію, що цей день для мене міг стати останнім. Але, мабуть, у життя на мене ще є інші плани, за що я йому безмежно вдячна!", – написала ведуча.

За словами Наталі Солонік, на момент аварії вона спала на задньому сидінні автомобіля. Ведуча прокинулася від відчуття, що транспортний засіб почав сильно крутитися на дорозі.

"За секунду розумію, що ми вже неконтрольовано розвертаємося. Сильний удар. Спрацьовують подушки безпеки. Усе відбувалося за лічені секунди, але в той момент здавалося, що час просто зупинився", – розповіла телезірка.

Від передньої частини авто,... Джерело: Скриншот Розгорнути

На фотографії, якою поділилася ведуча, можна побачити, що від передньої частини автомобіля майже нічого не залишилося. Унаслідок удару сильно розтрощило двері, повибивало вікна, а також було пошкоджено салон.

Як розповіла Наталі Солонік, після ДТП вона має багато синців та ґуль на голові, проте ці травми далеко не найгірші: "Найнеприємніше – перелом шийного відділу хребта між 4-м і 5-м хребцями зі зміщенням. Ця ділянка, зокрема, впливає на рухливість рук. Правою рукою рухаю, але поки це досить боляче. Тож сьогодні готуюся до операції".

Солонік отримала серйозні травми. Джерело: Скриншот

Зауважимо, що Наталі Солонік відома українцям як ведуча програми "Ближче до зірок" на телеканалі "ТЕТ" та бекстейджу співочого талант-шоу "Голос країни". Окрім того, вона є менторкою проєкту "Здійсни Мрію".

Наталі Солонік веде шоу "Ближче до зірок". Джерело: instagram.com/natalie_solonik

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