"Відлюдниця" Софія Ротару публічно звернулася до покійного чоловіка російською мовою. Фото

Естрадна співачка Софія Ротару, яка після початку повномасштабної війни максимально скоротила свою присутність у публічному просторі, порушила мовчання у болісну дату – 24-ті роковини з дня смерті чоловіка Анатолія Євдокименка. Артистка поділилася архівним кадром коханого та звернулася до нього російською мовою.

У своїх Instagram-stories знаменитість написала: "Помню и люблю" (мовою оригіналу), додавши смайлик червоного серця. Для публікації вона обрала світлину музиканта в молодості, де він попозував на камеру в вишитій сорочці та з м'якою усмішкою.

Софія Ротару звернулася до ч... Джерело: Скриншот Розгорнути

Зауважимо, що Анатолій Євдокименко був одним із головних фундаторів української естрадної та поп-сцени XX століття. Тривалий час він був керівником ансамблю "Червона рута", який втілював звучання епохи 1970 – 1980-х років.

Однак спокійно насолоджуватися життям музиканту не давали проблеми зі здоров'ям. У 1989-му Євдокименко переніс перший інсульт, після якого проходив довгу та складну реабілітацію. Його головною опорою була Софія Ротару, адже вона навіть поставила гастрольну діяльність на паузу, аби бути поруч із коханим.

Втрата чоловіка була для спі... Джерело: facebook.com/sofiarotaru.official Розгорнути

Але, на жаль, недуга знову дала про себе знати в 2002 році. У серпні Анатолій Євдокименко переніс другий інсульт, а третій напад, який стався восени, виявився для нього фатальним. 23 жовтня 2002 року музикант відійшов у вічність. Після втрати коханого Софія Ротару майже увесь час проводила біля його могили, відмовившись від усіх виступів.

Анатолія Євдокименка поховал... Джерело: Скриншот Розгорнути

Поховали Анатолія Євдокименка на Байковому кладовищі в Києві. Пам'ять музиканта увіковічили гранітним монументом із зображенням його обличчя. На світлині, якою ділилася Ротару в 2024 році, можна побачити, що на його могилі висаджено багато квітів.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Софія Ротару показала рідкісне фото з будинку, в якому "ізолювалася" після 24 лютого 2022 року.