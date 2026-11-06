Важила 132 кг: alyona alyona розсекретила, скільки кілограмів втратила за два тижні після операції зі зменшення шлунку

Українська реперка та авторка пісень Alyona Alyona розкрила, як змінилися цифри на її вагах після перенесення баріатричної операції. Під ніж хірурга артистка лягала з вагою 132 кілограми, а за два тижні втратила близько 12 кг.

Відповідним результатом виконавиця поділилася у своєму Instagram. Окремо Alyona Alyona підкреслила, що наважилася на операцію зі зменшення шлунку не задля конкретної цифри, а для того, аби побачити зміни всередині себе.

Alyona Alyona розповіла, скі... Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official Розгорнути

"22.10 мені зробили операцію. І після цього щодня мене питають: "Ну що, ти вже скільки скинула?". Люди люблять приміряти на себе щось бажане. Навіть якщо й уявно. Але моя ціль – не цифри. А процес. Процес змін, нових навичок, перестановка пріоритетів. Процес вибору себе. Це головне. Дякую всім, хто прийшов сюди з добром і розділяє мій шлях", – зазначила артистка.

Допис Alyona Alyona доповнила серією світлин у білизні, а наприкінці додала кадр, де стоїть на вагах. Зараз реперка важить 120,7 кг.

Через два тижні після операц... Джерело: instagram.com/alyona.alyona.official Розгорнути

Раніше Alyona Alyona розповідала, що до останнього відкладала операцію зі зменшення шлунку, хоча навіть лікарі радили їй погодитися на хірургічну маніпуляцію, мовляв, це її єдиний вихід. Артистка намагалася схуднути завдяки спорту та навіть спеціальних ін'єкцій, однак ніколи не досягала бажаного результату.

Раніше вага артистки становила 132 кг. Джерело: Скриншот

Як ділилася реперка, проблеми з зайвими кілограмами вона мала протягом усього життя. У дев'ятому класі Alyona Alyona важила 82 кг, а от на випускний у 16 років вже йшла з вагою 122 кг. Виконавиця чудово усвідомлює, що баріатрична операція може не стати для неї "панацеєю", проте все ж прагне побачити в собі зміни.

Раніше OBOZ.UA писав, що alyona alyona розповіла про наслідки зменшення шлунку та чому зараз не може завагітніти.