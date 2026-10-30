Вандали розмалювали російську дачу Пугачової та залишили провокаційний напис. Відео

Естрадна співачка Алла Пугачова, яка публічно виступила проти повномасштабної війни та ще в 2022 році покинула територію РФ, досі не дає спокою росіянам. Вандали вирішили пошкодити її дачу в Підмосков'ї, розмалювавши паркан червоною фарбою.

На нерухомості артистки в селищі Малі Бережки залишили провокаційний напис "Офіс "Моссаду" в РФ". Створення цього "шедевру" вандали записали на відео, що вже розлетілося на просторах росмедіа, щоправда, сміливості показати обличчя так і не набралися.

Ця фраза, найімовірніше, стала своєрідним вираженням невдоволення рішенням Алли Пугачової виїхати з країни-агресора до Ізраїлю разом із сім'єю. "Моссад" – це ізраїльська зовнішня розвідувальна служба, яка є однією з найвпливовіших у світі.

Вандали залишили на паркані... Джерело: Скриншот Розгорнути

Варто зауважити, що раніше, як стверджують пропагандисти, естрадна співачка намагалася позбутися дачі в Підмосков'ї. Алла Пугачова подарувала нерухомість своєму онуку Микиті Преснякову, а в 2023 році її взагалі виставили на продаж.

Пугачова подарувала дачу в Підмосков'ї онуку. Джерело: Росмедіа

Проте поки не знайшлося людей, які погодилися би придбати будинок площею 760 квадратних метрів на березі водосховища. Через це вартість дачі впала зі 152 мільйонів рублів (85 382 855 грн) до 115 млн (64 605 809 грн).

Будинок виставили на продаж. Джерело: Росмедіа

У чотириповерховому маєтку є кінозал, більярд, хамам та басейн. На території, окрім основного будинку, також розташована нерухомість для персоналу площею 80 кв.м та гараж з парковкою. Загальна площа ділянки становить приблизно 55 соток.

Родина артистки намагається... Джерело: Росмедіа Розгорнути

Площа нерухомості становить... Джерело: Росмедіа Розгорнути

Раніше OBOZ.UA розповів, що Алла Пугачова виставила на продаж єдине житло в Москві по сусідству з Кіркоровим.