Український друг путіністки Анфіси Чехової розповів правду про її реакцію на вторгнення Росії: це повідомлення розізлило б Кремль

Український танцівник Віталій Загоруйко, який у 2011 році брав участь у шоу "Танці з зірками" разом із російською телеведучою Анфісою Чеховою, розповів, як вона відреагувала на початок повномасштабного вторгнення Росії. За словами артиста, він одразу написав колишній партнерці та попросив її допомогти Україні, скориставшись великою аудиторією.

Відповідь Чехової була спокійною, однак тоді танцівник ще не до кінця розумів її позицію. Про спілкування з росіянкою Загоруйко пригадав в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Він зізнався, що свого часу вони не просто працювали разом, а й стали друзями, адже під час участі в танцювальному проєкті проводили поруч практично весь час. Танцівник назвав Чехову доброю та досвідченою людиною, хоча нині йому складно пояснити, чому чимало його колишніх зіркових партнерок опинилися по інший бік барикад.

"Я їй відразу написав. Ну, звісно, що це, мабуть, було моє дуже наївне й імпульсивне звернення. Я пояснював, що відбувається. І, звісно, просив про допомогу, тому що в неї аудиторія", – розповів військовослужбовець.

За словами Загоруйка, вона н... Джерело: скриншот Розгорнути

Він додав, що отримав від телеведучої відповідь. За словами Загоруйка, вона не була грубою чи агресивною: Чехова також перебувала в шоці від подій і потребувала часу, щоб усвідомити, що відбувається. Водночас українець наголосив, що на поведінку росіян можуть впливати обмеження та тиск усередині їхньої країни.

Однак нині погляди танцівника на відповідальність росіян за війну стали значно категоричнішими. Загоруйко, який зараз служить у лавах Збройних сил України, погодився з думкою, що відповідальність за знищення українців несе не лише російська влада, а й суспільство країни-агресора.

"Звісно, це колективна відповідальність. Тому що на прикладі нашого суспільства і України: якщо нам щось увірвало терпець, ми що робимо? Ми виходимо і про це говоримо. Можливо, не зараз, як хотілося б, але ж на вулиці війна", – пояснив він.

Чехова також перебувала в шо... Джерело: росмедіа Розгорнути

Що відомо про позицію Анфіси Чехової щодо війни в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення Чехова публічно заявляла, що виступає за мир, однак її висловлювання не містили чіткого засудження Росії як держави-агресорки. 24 лютого 2022 року вона опублікувала антивоєнний вірш із закликом зупинити війну, а згодом записала відеозвернення, у якому говорила про любов до України та необхідність домовлятися між двома країнами. Ці публікації згодом видалила.

Що відомо про позицію Анфіси... Джерело: росмедіа Розгорнути

У серпні 2022 року Чехова знову заговорила про війну, цього разу на тлі переїзду до США. Вона опублікувала фото з американським прапором і розповіла, що місцеві жителі нібито доброзичливо реагують на її російське походження. Ведуча похвалила американців за відсутність упереджень до росіян, побажала підписникам миру та наголосила, що пишається своїм громадянством.

Пізніше вона заявляла, що любить Росію незалежно від політики та умов життя. У березні 2025 року Чехова стала членкинею російської партії "Нові люди", яка підтримувала учасників так званої "СВО" та надавала допомогу російським військовим.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Віталій Загоруйко, який знімався в кліпі MARUV, пригадав попередження від "мовчунки" перед великою війною та яка вона людина насправді.