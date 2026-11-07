Українка вперше в історії стала другою "Віце Міс" на конкурсі краси The Miss Globe 2026: якими образами вона вражала журі. Фото

Міжнародний конкурс краси The Miss Globe 2026 став справді історичним для України, адже вперше за всю історію його існування представниця нашої країни увійшла в п'ятірку найкращих. Уродженка Болграда Одеської області Марія Желяскова посіла третє місце на престижному змаганні та отримала титул другої "Віце Міс".

Радісну новину повідомили в соціальних мережах вітчизняного конкурсу краси "Міс Україна". Там подякували Желясковій за достойне представлення Батьківщини на міжнародній арені серед найкращих учасниць світу. Головну корону The Miss Globe 2026 здобула Нгуєн Тху Тхао із В'єтнаму.

Марія Желяскова отримала тит... Джерело: instagram.com/missukraine_official Розгорнути

Українка вперше в історії до... Джерело: instagram.com/themissglobe Розгорнути

Українка підкорила професійне журі конкурсу своїм неймовірним зовнішній виглядом та ефектними образами. Так, наприклад, національний костюм Марії Желяскової, що отримав назву "Хранителька Чорного моря", потрапив у шістку найкращих. Для моделі вбрання мало особливе значення, адже води Чорного моря уособлюють її дім та частину української душі.

"Через війну Чорне море стикається із серйозними загрозами, зокрема морськими мінами, які становлять небезпеку для людей, морської фауни та судноплавства. Своїм образом Марія нагадує світу, що море – це наше спільне природне надбання, і його захист є відповідальністю кожного", – описано костюм на сторінці Желяскової в Instagram.

На міжнародній арені Желяско... Джерело: instagram.com/mariamillion_ Розгорнути

В руках модель тримала національний символ України – тризуб. Він став уособленням українського духу, незалежності та права самостійно обирати власну долю.

А от у спеціальній номінації Miss Bikini Марія Желяскова посіла перше місце. У рамках конкурсу українка продефілювала в ніжно-рожевому купальнику, який цікаво виблискував під світлом софітів, зокрема, завдяки оздобленню з перлинок та мерехтливого каміння.

Українка перемогла в номінації Miss Bikini. Джерело: Скриншот

На церемонії нагородження The Miss Globe 2026 українка з'явилася у ефектній сукні в підлогу, що мала фактурний верх із розрізами на талії та животі. Цікавого акценту образу вона додала за допомогою накидки насиченого червоного кольору.

Марія Желяскова мала неперев... Джерело: Скриншот Розгорнути

Коментуючи свій тріумф на The Miss Globe 2026, Марія Желяскова наголосила, що для неї справжня честь вдруге вписати своє ім'я в історію України. У 2025 році вона принесла перше високе досягнення нашій країні на конкурсі "Міс земля 2025", ставши володаркою титулу "Віце Міс", а тепер знову підкорила міжнародну арену.

"Усе, що я роблю, – заради своєї країни. Моя найбільша гордість – чути ім’я України на весь світ і мати честь розповідати її історію. Дякую кожному, хто вірив у мене, підтримував і був поруч. Ця перемога – наша! Україно, це для тебе. Моє серце належить тобі!", – наголосила модель.

Що відомо про Марію Желяскову

Марія Желяскова родом із міста Болград. Вищу освіту вона здобувала в Одеському Міжнародному гуманітарному університеті за спеціальністю "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво".

Желяскова достойно представи... Джерело: instagram.com/mariamillion_ Розгорнути

Окрім виступів на світовій арені, Желяскова активно займається благодійністю. Українка допомагає дитячим будинкам, притулкам для тварин, а також підтримує військових та дітей, які постраждали через війну.

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