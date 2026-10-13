Українка представить Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт": який вигляд має красуня, яка "зробила" обличчя зіркам шоу-бізнесу

Українська дерматологиня Яна Токар оголосила про участь у міжнародному конкурсі краси Mrs Universe 2026, де представлятиме Словаччину. Лікарка вже цього тижня вирушить на змагання, яке пройде з 18 по 25 жовтня.

Про участь у змаганні вона повідомила у Threads, опублікувавши світлину з фотосесії. Токар пояснила, що вирішила виступати саме за Словаччину через те, що живе там і веде бізнес.

"Ну, що ж… Часу мовчати про це більше просто немає. Уже цього тижня я їду на конкурс Mrs Universe представляти Словаччину", – оголосила вона.

Українка представлятиме на к... Джерело: instagram.com/mrsuniverseofficial Розгорнути

Вона зізналася, що досі не може повірити в те, що відбувається, але водночас закликала себе не сумніватися у власних силах.

"Мені досі в це не віриться самій, але все, що я можу сказати зараз собі: "Дівчинко, ти вже королева!" Кожного дня я змагаюсь самою собою і з любові покращую і своє життя, і життя інших людей", – написала дерматологиня.

Вона зізналася, що досі не м... Джерело: instagram.com/mrsuniverseofficial Розгорнути

У коментарях українці підтримали лікарку та побажали їй успіху на конкурсі. Зокрема, там відзначили її досягнення та закликали насолодитися новим досвідом.

"Вау! Яно, ви неймовірна у всіх своїх проявах. Насолоджуйтесь на конкурсі, нехай цей досвід стане новою силою".

"Яно, це – вогонь! Бажаю отримати максимум насолоди від цієї події".

"Яно, Ви неймовірна! Це круто! Словачиині пощастило!"

"Яно, ви не перестаєте захоплювати і дивувати".

Коментарі. Джерело: скриншот

Коментарі. Джерело: скриншот

Про участь Токар у конкурсі також повідомили на офіційній Instagram-сторінці Mrs Universe 1 вересня. Її представили як Mrs. Slovakia Universe 2026.

Хто така Яна Токар

Яна Токар – дерматологиня та експертка з ін'єкційної медицини, яка навчає лікарів. Вона розвиває освітні проєкти для фахівців б'юті-індустрії, веде YouTube-канал про косметологію та розповідає про науково-доказовий підхід у своїй сфері.

За словами самої Токар, вона створила авторську систему роботи, відкрила університет для навчання лікарів і написала книгу. Також проводить вебінари та лекції для міжнародних брендів, консультує клініки й медичних фахівців.

Яна Токар – дерматологиня та... Джерело: instagram.com/mrsuniverseofficial Розгорнути

"Це лікар, яка створила свою систему і створює такі результати, в які важко повірити. Саме тому її пацієнти – це зірки шоу-бізнесу, бізнесмени зі списку Forbes. І вже шість років вона не бере нових пацієнтів", – зазначала Токар у своїй візитівці.

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