Учасниця "Голосу" виступила з хітом від ШІ та вивела з себе двох тренерів: чому в ефірі спалахнула сварка та який "антирекорд" встановила Україна

На сцені 14-го сезону "Голосу країни" розгорнулася суперечка через штучний інтелект. 47-річна учасниця з Харкова Оксана Петрова виконала "Червоний мак" – пісню, яку спочатку створили за допомогою ШІ, а згодом переспівала співачка SKYLERR. Однак жоден із тренерів не натиснув кнопку, а виступ спричинив дискусію про майбутнє музики.

Відео цієї сутички з'явилося на YouTube. Найбільше обурення вибір композиції викликав в Артема Пивоварова та Тіни Кароль. Натомість Наталія Могилевська стала на захист учасниці, назвавши її вибір проявом сучасності. Суперечка між тренерами настільки загострилася, що Пивоваров навіть підвівся зі свого крісла.

Перед виходом на сцену Оксана розповіла, що працює викладачкою вокалу в харківському культурному закладі, любить велоспорт і виховує онуків. Вона зізналася, що давно хотіла спробувати себе в ролі артистки, а після 40 років відчула нову впевненість у власних силах.

Після виконання "Червоного маку" тренери пояснили, чому не повернулися до неї. Артем Пивоваров зауважив, що Оксана має хороший потенціал, однак емоції під час виступу подекуди випереджали вокальні можливості. Водночас головне зауваження музиканта стосувалося саме вибору пісні.

Оксана Петрова виконала "Червоний мак". Джерело: скриншот

"Невже, Оксано, серед усіх найкрасивіших українських пісень, серед усіх пісень світу не знайшлося пісні, яка пасувала вашому образу, яку створила людина, а не штучний інтелект?" – звернувся він до харків'янки.

Наталія Могилевська не погодилася з такою позицією і вирішила підтримати учасницю. Вона наголосила, що та не побоялася вийти на сцену та виконати сучасну композицію, попри свій вік.

"Ви набралися сміливості показати свій талант, свою сучасність. Скільки вам років? 47. Ну, це круто. І людина співає пісню штучного інтелекту. Вона сучасна!"– сказала артистка.

Оксана Петрова виконала "Червоний мак". Джерело: скриншот

Пивоваров не приховав обурення такою оцінкою. "В чому крутість, Олексіївно? В чому крутість?" – перепитав він, а після слів Могилевської про те, що ШІ-музика зараз у тренді, заявив: "Я не вважаю, що це треба толерувати!"

Згодом співак навів приклад Австрії, де, за його словами, заборонили розміщувати ШІ-музику на стримінгових платформах. Він також згадав дослідження, згідно з яким Україна випереджає інші країни за популярністю композицій, створених штучним інтелектом.

До дискусії долучилася Тіна Кароль. Джерело: скриншот

До дискусії долучилася Тіна Кароль. Вона звернула увагу, що проблема не обмежується музикою, адже штучний інтелект використовують і для створення фальшивих новин та блогерів, які видають себе за військових і поширюють дезінформацію.

"Ви красива жінка, ви прекрасна, але співайте те, що пише людина. Тим більше, що в Україні так багато авторів", – звернулася співачка до Оксани Петрової.

Зрештою дискусія завершилася доброзичливо. Джерело: скриншот

Кароль також пояснила, чому, на її думку, композиція не надто підходила для живого виконання. За словами тренерки, мелодія не була створена з урахуванням особливостей людського голосу, тому учасниці було складно розкрити вокал.

Дмитро Монатік зі свого боку поділився історією про те, як його тесть захоплено слухав композиції, створені штучним інтелектом, навіть не підозрюючи про їхнє походження. Співак зізнався, що був здивований реакцією родича, якому музика "просто подобалася".

Коментарі під випуском. Джерело: скриншот

Наталія Могилевська також поцікавилася в Оксани, чому вона зупинилася саме на "Червоному маці". Учасниця відповіла, що хотіла виконати щось незвичне та енергійне.

Зрештою дискусія завершилася доброзичливо: тренери подякували харків'янці за виступ, а Монатік запропонував підтримати її оплесками за спробу оживити композицію, створену штучним інтелектом.

Коментарі під випуском. Джерело: скриншот

Який антирекорд Україна встановила за популярністю ШІ-музики

За даними проєкту Bezodnya Music, Україна посіла перше місце серед п'яти досліджених країн за часткою прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту.

Дослідники проаналізували 15 музичних чартів YouTube Music, Spotify та Apple Music в Україні, Польщі, Франції, Великій Британії та США. Виявилося, що близько 24% усіх прослуховувань у досліджених українських чартах припадало на ШІ-композиції. Це найвищий показник серед країн, які потрапили до аналізу.

Який антирекорд Україна вста... Джерело: instagram.com/bezodnya.music Розгорнути

Найбільше ШІ-треків в Україні виявилося на YouTube Music – вони становили 36% прослуховувань у досліджених чартах платформи. В Apple Music показник сягнув 9%, а у Spotify – 4%.

Раніше OBOZ.UA писав, що YouTube почне позначати пісні, створені штучним інтелектом. Нововведення стосуватиметься як основної платформи сервісу, так і його додатків, зокрема, YouTube Music.