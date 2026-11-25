У Росії раптово зник меморіал співачці, чий голос був "символом України": скандал отримав несподіваний фінал

У Росії повернули меморіальну дошку українській оперній співачці Оксані Петрусенко, яку нещодавно демонтували з фасаду колишнього театру імені Тинчуріна в Казані. Спершу на звільненому місці планували встановити пам'ятний знак на честь татарського співака Фахрі Маннапова, але на тому місці знову з'явилася українка.

Як повідомили у росмедіа пізніше, табличку нібито тимчасово зняли через ненадійне кріплення, а після перевірки відремонтували та повернули на місце.

"Меморіальну дошку зняли після того, як виявили ненадійне кріплення. Це стало відомо під час підготовки до відкриття дошки Маннапову. Перевірили всі дошки, розміщені на будівлі колишнього театру Тинчуріна на вулиці Горького. Дошку укріпили, вимили та повернули на місце. Політичного підтексту немає", – заявила місцева влада.

Який вигляд має табличка. Джерело: росмедіа

До цього журналісти зверталися до міністерства культури Татарстану, щоб з'ясувати причини зникнення меморіалу. Тоді відповіді не отримали. Водночас медійники припускали, що на місці дошки Петрусенко збиралися встановити пам'ятний знак татарському співакові Фахрі Маннапову.

Церемонію відкриття його меморіальної дошки планували провести 17 листопада, але подію перенесли. Тим часом табличка на честь Петрусенко повернулася на фасад будівлі.

Меморіальну дошку українській співачці встановили ще у 2008 році з ініціативи нижньокамського українського товариства "Вербиченька". Вона містить написи татарською, російською та українською мовами.

У 1934 році вона стала соліс... Джерело: Кадр з відео Розгорнути

Чим прославилася Оксана Петрусенко

Оксана Петрусенко народилася 18 лютого 1900 року в Балаклії на Харківщині. Вона стала однією з найвидатніших представниць української вокальної школи, а її голос називали голосом-символом України.

У 1927–1929 роках співачка виступала в Казанському оперному театрі. Там вона здобула популярність і отримала від місцевої публіки прізвисько "українська соловейка". Петрусенко також спілкувалася з майбутніми класиками татарської культури – композитором Саліхом Сайдашевим і діячем театру Гаєм Тагіровим.

Згодом артистка переїхала до Свердловська, а в 1934 році стала солісткою Київського театру опери та балету. Особливе визнання їй принесло виконання партії Наталки в опері "Наталка Полтавка" Миколи Лисенка. Також вона співала в операх "Запорожець за Дунаєм", "Пікова дама", "Князь Ігор" та "Євгеній Онєгін".

У 1927–1929 роках співачка в... Джерело: Кадр з відео Розгорнути

Петрусенко померла 15 липня 1940 року в Києві у віці 40 років – через вісім днів після народження молодшого сина. Її поховали на Байковому кладовищі.

Раніше OBOZ.UA показував, який вигляд має могила Оксани Петрусенко у Києві.