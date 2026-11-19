"У неї ж є чоловік!" MELOVIN здивував ведучу одкровенням про "роман" із Ламою, яка має молодшого на 18 років коханого

Український співак MELOVIN зробив несподіване зізнання про нестандартні стосунки зі своєю колегою по цеху Lama, яка тривалий час будує спільну історію кохання з молодшим на 18 років коханим Романом. За словами артиста, між ними розгорівся "тантричний роман", який не несе абсолютно ніякого вульгарного підтексту.

Знаменитості відчувають особливий потяг одне до одного, що безпосередньо відображається на їхній спільній творчості. Таким одкровенням MELOVIN поділився у проєкті "Наодинці з Гламуром".

"У нас з Ламою тантричний роман. Ми одне одного любимо. Це таке дуже красиве кохання: тантричне, мелодійне, музичне. Без жодної пошлості й усього такого. Але нас щось збуджує дуже часто. В якісь моменти ми помічаємо погляди одне одного, беремося за руки і такі: "Ну що? Пишемо ще хіт". Щось відбувається прикольне", – розповів співак.

MELOVIN розповів про "тантри... Джерело: Скриншот Розгорнути

До речі, артисти навіть знайшли пояснення такому особливому зв'язку. Як зазначив MELOVIN, вони з Lama разом відвідали практику, яка показала, що вони в минулому житті нібито були парою.

"Саме тому нас так сильно тягне одне до одного. Інколи я пишу Наталі (справжнє ім'я Lama. – Ред.), що сумує без неї. Кажу: "Наталю, давай зустрінемося. Мені сумно без тебе жити", – розсекретив знаменитість.

Артисти відчувають особливий... Джерело: instagram.com/melovin_official Розгорнути

Почувши таке зізнання MELOVIN, ведуча не змогла стримати емоцій та промовила: "У неї ж є чоловік!". На подив інтерв'юерки артист зі сміхом відповів: "А в мене ні. Тому ми квити".

Нагадаємо, що Lama перебуває в стосунках із молодшим на 18 років Романом із 2016-го. Вони познайомилися на Херсонщині, коли співачка відпочивала на морі. Спершу між Lama та Романом зав'язалося хороше спілкування, яке згодом переросло в почуття.

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