"У мене в будинку вже навіть РАЦС відкрили, але..." Нікітюк назвала причину, чому досі не вийшла заміж за батька своєї дитини

Телеведуча Леся Нікітюк, яка у 2025 році заручилася з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком, досі не оформила шлюб із коханим. Пара вже стала батьками сина Оскара, однак весілля поки відкладає – знаменитість пояснила, що не хоче обмежуватися лише формальною реєстрацією та кількома фотографіями.

Про це Нікітюк розповіла Андрію Бєднякову в шоу "Де брехня?". Ведучий привітав колегу з одруженням, але вона уточнила, що офіційно вони з Бабчуком ще не чоловік і дружина.

"Ще не офіційно. Ми хочемо нормальне весілля. А так просто пофотографуватися… У мене вже навіть у будинку РАЦС відкрили, але..." – сказала Нікітюк.

Бєдняков припустив, що телеведуча хоче влаштувати велике свято, де гостей розважатимуть артисти: "Тобто хочеш, щоб нарешті класно було, щоб дядя Жора провів, щоб усі танцювали?"

"Обов'язково. Дядя Жора – легенда. Це ж мій перший продюсер", – відповіла Нікітюк.

Раніше ведуча вже розповідала, що не планує тихо розписуватися. У травні вона зізналася Катерині Осадчій, що хоче пишного весілля та мріє запросити на нього Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки. Нікітюк жартувала, що її численні друзі-колеги могли б по черзі розважати гостей, а головним музичним гостем вона бачить саме Данилка.

Нікітюк хоче пишне весілля. Джерело: instagram.com/lesia_nikituk

"Ми могли би піти розписатися і зробити декілька фотографій, але нас це не влаштовує. У мене дуже багато друзів-колег. Я думаю, що всі по пів години попрацюють у мене на весіллі. Можна і без конверта тоді вже прийти. Ми взагалі хочемо, щоб у нас була Сердючка. Або ми і гості, або ми вдвох і Данилко", – ділилася ведуча.

Про стосунки Нікітюк і Бабчука стало відомо широкому загалу восени 2024 року, коли телеведуча вперше показала коханого. У січні 2025-го вона повідомила про заручини. Пропозицію військовослужбовець зробив під час спільного відпочинку в Карпатах, опублікувавши фото з каблучкою та запитавши кохану: "Диви, що взяв тобі, приміряєш?"

У червні 2025 року Нікітюк народила первістка – сина Оскара. Через кілька днів після пологів вона показала, як Бабчук зустрічав її та новонародженого сина з пологового будинку. Згодом пара похрестила хлопчика та розсекретила його ім'я.

Коханий Лесі Нікітюк з сином. Джерело: instagram.com/special_my_profession

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