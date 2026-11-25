У маєток принца Вільяма та Кейт Міддлтон вдерлися грабіжники: поліція підняла в небо гелікоптер і спустила собак

У заміський маєток принца Вільяма та Кейт Міддлтон Анмер-Холл у графстві Норфолк (Велика Британія) проникли невідомі. Інцидент стався ввечері 23 листопада, коли королівської родини не було на території. Поліція розгорнула масштабну пошукову операцію із залученням кінологів, дронів та гелікоптера, а згодом затримала двох чоловіків.

Про це повідомили британські видання The Sun та People з посиланням на поліцію. Підозрюваних затримали безпосередньо на території маєтку за підозрою у крадіжці зі зломом та незаконному проникненні. Наразі вони перебувають під вартою.

Підозрюваних затримали безпо... Розгорнути

"На місце події прибули офіцери, а для допомоги в пошуках у цьому районі було задіяно спеціалізовані ресурси, включаючи поліцейських собак, дрони та гелікоптер Національної поліцейської повітряної служби", – йдеться в заяві поліції.

Правоохоронці також використовували металошукачі та обшукували територію маєтку. Гелікоптер із тепловізійним обладнанням підняли в повітря з бази в Ноттінгемі. Він близько двох годин кружляв над місцевістю, освітлюючи її прожекторами. Після затримання двох чоловіків поліція продовжила перевірки, побоюючись, що на території міг залишатися ще один зловмисник.

Британські видання стверджую... Розгорнути

Британські видання стверджують, що затримані є громадянами Албанії. Один із чоловіків раніше подавав заяву на отримання притулку у Великій Британії, однак термін її дії закінчився. Водночас поліція офіційно не підтверджувала національність підозрюваних.

За попередньою версією, зловмисники могли бути звичайними грабіжниками, які обирали порожні будинки для проникнення та не знали, кому належить Анмер-Холл. Чи вдалося щось викрасти з маєтку, поліція та Кенсінгтонський палац не повідомляли.

На момент проникнення принца... Розгорнути

На момент проникнення принца Вільяма, Кейт Міддлтон та їхніх трьох дітей – 13-річного Джорджа, 11-річної Шарлотти та 8-річного Луї – в будинку не було. Родина перебувала у Форест-Лодж у Віндзорі, за майже 6 годинах їзди від місця злочина. А ось король Чарльз III тоді зупинявся в Сандрінгем-Хаусі, розташованому приблизно в 5 км від маєтку.

Зазначимо, Анмер-Холл – десятикімнатний заміський будинок на території королівського маєтку Сандрінгем. Його подружжя принца Вільяма і принцеси Кейт отримали у подарунок від королеви Єлизавети II після весілля у 2011 році. Подружжя регулярно приїжджає сюди на вихідні та під час шкільних канікул. Зокрема, родина провела в маєтку значну частину карантину під час пандемії COVID-19.

Сім'я принца Вільяма. Джерело: instagram.com/princeandprincessofwales

OBOZ.UA повідомляв, що лише нещодавно Кейт Міддлтон і принц Вільям уперше за 4 роки разом виїхали за кордон.