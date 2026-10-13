"У людей горе, а вона таке верзе". Зірка "Ревізора" Олена Філонова втрапила в скандал через реакцію на приліт

Телеведуча Олена Філонова опинилася під хвилею критики після публікації відео з місця російського удару по житловому комплексу Seven на Осокорках у Києві. На тлі пожежі, звуків сирен і роботи рятувальників зірка "Ревізора" розповіла про наслідки атаки та звернулася до представників преси зі словами: "Кому потрібні матеріали, будь ласка, звертайтеся". Саме ця фраза найбільше обурила її підписників.

Олена Філонова опинилася неподалік від пошкодженої багатоповерхівки та поділилася побаченим в Instagram. На відео телеведуча стоїть поблизу місця удару, поки на тлі горить будинок і чути звуки пожежних автомобілів. Вона розповіла, що на місці вже працюють відповідні служби.

"На місці вже працюють. Вибухають машини, чути по звуку. Дуже багато людей. Не знаю, чи є жертви", – сказала Філонова.

Вона також повідомила, що пожежники намагаються загасити вогонь, і звернулася до журналістів, які могли потребувати відеоматеріалів із місця події.

"Пресо, кому потрібні матеріали, будь ласка, звертайтеся", – додала ведуча.

Філонова показала наслідки обстрілу. Джерело: instagram.com/efilonova

Окремо у коментарях Філонова розповіла, що могла опинитися на цьому місці саме в момент атаки. За її словами, вона планувала повернутися додому дорогою повз будинок, однак затрималася в торговельному центрі.

"Я мала повертатися в цей час додому, щоб завантажити вам свій YouTube-влог. Але затрималася в ТЦ. Я мала йти цією дорогою назад додому", – пояснила вона.

У коментарях під публікацією частина користувачів розкритикувала телеведучу за те, як вона поводилася на тлі наслідків російського удару. Найбільше обурення викликало звернення до преси, яке деякі коментатори сприйняли як недоречне на тлі трагедії.

Наслідки обстрілу. Джерело: Національна поліція України

"Мене вбило: "Преса, кому треба матеріали, звертайтесь!" У людей горе, а вона таке верзе... Я в шоці", – написав один із користувачів.

"Мені сподобалося: "Преса, звертайтесь". Топ, бл*дь", – обурився ще один коментатор.

Інша коментаторка, яка, за її словами, живе в пошкодженому будинку, дорікнула Філоновій за знімання на місці удару: "Лєна, нащо знімати?! Я живу в тому домі і не знімаю! І ти б не йшла дворами".

Реакція у коментарях. Джерело: скриншот

Реакція у коментарях. Джерело: скриншот

Дехто визнав, що не став би публікувати подібні кадри, хоча й зауважив, що кожен самостійно вирішує, як реагувати на побачене. Водночас інші користувачі стали на захист поширення інформації про російські атаки, наголосивши на важливості розповідати публічно про те, що відбувається в Україні.

Російський дрон-камікадзе вл... Джерело: ДСНС Києва Розгорнути

Як повідомляв OBOZ.UA, російський дрон-камікадзе влучив у 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці ввечері 12 жовтня. За попередньою інформацією, загинули двоє мирних жителів, ще щонайменше 11 людей постраждали. На місці спалахнула пожежа, а вогонь охопив квартири на четвертому та п'ятому поверхах.