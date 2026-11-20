У лікарні, де Ірина Федишин втратила дитину, зробили нову заяву: чому мовчать про ту ніч, чи буде суд і що насправді сталося з лікаркою

У Львівській лікарні Святої Анни, де Ірина Федишин пережила трагедію та втратила ненароджену доньку, відповіли на запитання щодо обставин тієї ночі, можливого судового позову та звільнення медикині, яка брала участь у наданні допомоги співачці. Однак адміністрація закладу відмовилася пояснювати, чи були порушення в діях персоналу, пославшись на лікарську таємницю.

Офіційну відповідь на запит медіа "Фокус" надала директорка медичного закладу Світлана Гаврилюк. Вона повідомила, що лікарня наразі не збирається судитися з артисткою та її чоловіком через публічні звинувачення. Також з'ясувалося, що лікарка, про звільнення якої стало відомо після розголосу історії, нібито залишила посаду за власним бажанням.

Офіційну відповідь на запит... Джерело: Фокус Розгорнути

Журналісти звернулися до адміністрації лікарні, щоб з'ясувати, що саме відбувалося під час звернення артистки по медичну допомогу та про які порушення внутрішніх протоколів говорилося раніше.

Однак у медзакладі пояснили, що не можуть розголошувати таку інформацію. За словами директорки, навіть сам факт звернення пацієнта по допомогу є лікарською таємницею, а тому оприлюднювати подробиці там не будуть.

"Відповідно до ст. 39.1 основного закону про охорону здоровʼя інформація, що стосується надання медичної допомоги, в т.ч. навіть сам факт звернення, є медичною таємницею, яка може розголошуватися виключно на законних піставах. Відповідно відповіді на запитання 1,4 КНТ "1 ТМО м. Львова "Філія "Лікарня Святої Анни" не має підстав надавати", – йдеться в документі.

Які питання поставили журналісти. Джерело: скриншот

Зазначимо, що у згаданому питанні №1 йшлося про достовірність версії подій, які раніше у соцмережах описувала Ірина Федишин та її чоловік Віталій Човник; у питанні №4 – про які саме порушення внутрішніх протоколів йшлося у заяві самого медичного закладу.

Зокрема, журналісти запитали, чи планує заклад звертатися до суду через публічні заяви співачки та її чоловіка. Наразі такого наміру в адміністрації немає.

"Ні, на даний момент не плануємо", – відповіла Світлана Гаврилюк.

Також директорка прокоментувала інформацію про звільнення лікарки, яка фігурувала в історії з наданням допомоги артистці. За її словами, медикиня залишила роботу за власною ініціативою, а не внаслідок примусового звільнення.

Ірина Федишин та Віталій Чов... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Лікар звільнена із займаної посади згідно поданої заяви", – зазначено в офіційній відповіді.

Нагадаємо, у жовтні Ірина Федишин втратила доньку Вероніку на 35-му тижні вагітності. Причиною трагедії стало повне відшарування плаценти, що спричинило внутрішню кровотечу. Сама співачка опинилася в критичному стані, а під час екстреної операції медикам вдалося врятувати її життя. Водночас артистці видалили матку.

Після трагедії чоловік Федишин Віталій Човник публічно розповів про обставини тієї ночі та висловив претензії до працівників лікарні Святої Анни. Він стверджував, що дружину тривалий час не направляли до медичного закладу, попри погіршення її самопочуття.

Федишин та Човник втратили дитину в жовтні. Джерело: instagram.com/vitaliy_chovnyk

Човник звертався зі скаргою до Міністерства охорони здоров'я України. За його словами, у роботі медичного закладу виявили сім порушень. Сама лікарня раніше повідомляла про кадрові рішення та роботу над усуненням недоліків.

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно Ірина Федишин також розповіла про переживання після втрати доньки та пояснила, чому швидко повернулася до творчості. Співачка наголосила, що робота над новою піснею "Біль" не означає, що вона пережила трагедію або перестала сумувати. Музика стала для неї способом висловити почуття, які складно передати словами.