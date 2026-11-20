У Данії готували новий замах на репера Kyivstoner: підозрюють причетність РФ

У Данії правоохоронці зірвали ймовірну змову з метою вбивства українського репера Kyivstoner перед його запланованим концертом. У підготовці замаху підозрюють двох громадян Данії, яких, за даними слідства, могла завербувати російська розвідка.

Чоловіків затримали незадовго до виступу артиста, який мав відбутися 25 вересня, але згодом його скасували. Про це повідомляє Reuters із посиланням на матеріали судового засідання.

У Данії затримали підозрюваних у підготовці замаху на Kyivstoner

Зазначається, що двоє данців підозрюються в тому, що діяли за завданням російської розвідки та готували вбивство українського репера Kyivstoner. Ймовірний замах планували здійснити перед запланованим виступом артиста в Данії.

Поліція зірвала передбачувану змову, заарештувавши двох чоловіків незадовго до концерту, який мав відбутися 25 вересня. Після затримання виступ репера скасували.

Під час судового засідання обидва підозрювані заперечили будь-які правопорушення. Водночас російське посольство в Копенгагені не одразу відповіло на запит щодо коментаря.

Під вартою перебувають четверо чоловіків

Обставини, за яких правоохоронці вийшли на двох підозрюваних, поки залишаються нез'ясованими. Зокрема, невідомо, як саме поліція впізнала чоловіків, яких зупинили в автомобілі з кількома одиницями зброї.

Також розслідування розширилося і охопило ще двох чоловіків. Водночас їх не звинувачують в участі в імовірній змові з метою вбивства Kyivstoner.

За даними данської телекомпанії, усі четверо чоловіків перебувають під вартою ще з вересня. Якою саме була роль кожного з них у цій справі, у повідомленні не уточнюється.

Данські спецслужби раніше попереджали про вербування Росією

У вересні Служба національної безпеки та розвідки Данії (PET) повідомляла, що Росія вербує громадян країни для допомоги в плануванні диверсій проти данських оборонних компаній, пов'язаних з Україною.

Водночас наразі залишається незрозумілим, яким чином російські спецслужби, ймовірно, завербували двох данців, яких підозрюють у підготовці замаху на українського репера.

Як повідомляв OBOZ.UA, Kyivstoner потрапив у серйозну немилість в країні-агресорі після того, як у лині Федеральна служба РФ звинуватила його в причетності до організації "теракту" в Підмосков'ї. Росіяни заявили, що змогли запобігти атаці на військово-промисловий комплекс, який Служба безпеки України нібито планувала завдати FPV-дронами, завезеними через Словаччину та Польщу під виглядом керамічної плитки. Як переконують у ФСБ, до "теракту" залучили громадян Молдови та Росії, а от Kyivstoner виступив "координатором".

На гучні звинувачення репер відреагував доволі неоднозначно. Kyivstoner висловив щире здивування, що фігурантом резонансної історії вирішили зробити саме його, мовляв, він уже "збитий льотчик". Водночас блогер як не підтвердив, так і не спростував закиди щодо причетності до організації "теракту", натомість обурився, що росіяни приписали йому торгівлю наркотиками.

Раніше OBOZ.UA розповів, що Київстонер, який виїхав з України після 24 лютого, "підколов" ведучого через українську мову і пояснив, чому спілкуватиметься російською й надалі.

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