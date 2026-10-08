"Треба готуватися". Павло Зібров, який живе під Києвом, розповів про свій план на зиму та дав пораду українцям

Український співак Павло Зібров уже підготував свій заміський будинок під Києвом до можливих проблем з довгим відключенням світла узимку. Артист подбав одразу про кілька джерел електроенергії, тож у разі відключень планує покладатися на газовий і дизельний генератори та сонячні панелі.

Тепер співакові залишається лише забезпечити запас пального для генераторів. Про це Зібров розповів в інтерв'ю BLIK.

Павло Зібров із сім'єю. Джерело: Facebook/pavlozibrov57

"У мене є газовий генератор, дизельний генератор, панелі. Тобто по факту треба тільки паливо. Зараз воно вже по 100 грн за літр. Головне, щоб у хаті було тепло. А все інше вже можна пережити", – розповів артист.

Зібров також закликав українців використовувати всі доступні можливості для підготовки до холодного сезону. За його словами, зайвими точно не будуть альтернативні джерела тепла та електроенергії.

"Треба готуватися. Усі можливості, у кого які є, використовувати – вони зайвими не будуть. Це однозначно. У кого є буржуйки – беріть буржуйки. Зараз дуже багато є газових генераторів", – наголосив співак.

За його словами, зайвими точ... Джерело: instagram.com/pavlo_zibrov Розгорнути

Раніше OBOZ.UA писав, що єдина дочка Павла Зіброва, яка скинула 23 кг, приголомшила своїм новим виглядом.