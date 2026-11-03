Трагедія на концерті у Львові. Раптово померла співачка та адміністраторка Львівської філармонії: подробиці

Раптово пішла з життя солістка гурту "Крайня хата" Іванна Ткачик. Серце співачки, яка обіймала посаду адміністраторки Львівської національної філармонії, зупинилося в 60 років під час концерту саксофоніста Олега Баланка.

Про трагедію музикант повідомив на особистій сторінці в Facebook. 2 листопада Іванна Ткачик прийшла на шоу в Львівський Будинок офіцерів як глядачка, і вже на початку заходу їй стало зле. Медики, які були присутні в залі, намагалися надати артистці допомогу, але, на жаль, повернути її до життя так і не вдалося.

Іванна Ткачик померла в 60 років. Джерело: Скриншот

"Мені важко охарактеризувати свій душевний стан: розпач, безвихідь, непоправність втрати. Музична спільнота втратила прекрасну артистку, чудового організатора, чарівну жінку Іванну Ткачик. Дійсно раптова смерть на моєму концерті. Хоча я пишу ці рядки у повній свідомості, важко знайти слова. Та і чи врятують вони? Єдине, що можна сказати, так це що справжня артистка померла у кріслі концертної зали без мук і страждань. Бог забрав її на концерті", – написав Баланко.

Як повідомили виданню ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, артистці проводили реанімаційній дії із застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора очевидці трагедії, а потім бригада "швидкої". Боротьба за життя Іванни Ткачик тривала більше ніж пів години, проте позитивного результату не принесла.

З анамнезу солістки "Крайньої хати" стало відомо, що вона мала проблеми зі здоров'ям. Співачка страждала на аритмію серця і приймала необхідні медикаменти.

Артистку намагалися реанімув... Джерело: facebook.com/lvivphilharmonic Розгорнути

Смерть Іванни Ткачик стала непоправною втратою для Львівської національної філармонії. Вшановуючи пам'ять артистки, колеги зазначили, що вона віддала закладу культури понад 35 років життя і дарувала турботу кожному члену колективу.

Із 1991 року Іванна Ткачик була солісткою тріо "Крайня хата". Колектив зосереджував свою творчу діяльність на виконанні українських народних, естрадних та авторських пісень.

Іванна Ткачик була солісткою... Джерело: facebook.com/lubov.fito Розгорнути

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