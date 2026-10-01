Тіна Кароль розповіла про суворі правила закритого кампусу, де живе її син, і чи повернеться Веніамін в Україну після 18-річчя

Українська співачка Тіна Кароль привідкрила завісу доволі суворих умов, які діють в кампусі навчального закладу Великої Британії, де наразі здобуває освіту її син Веніамін Огір. За словами артистки, на закриту територію практично не впускають нікого, окрім студентів, тож навіть для того, аби привітати юнака з 18-річчям, їй доведеться знаходити "віконце" в його графіку.

Про це знаменитість розповіла в коментарі для проєкту "ЖВЛ". Окремо Тіна Кароль наголосила, що хоча в листопаді й вирушить святкувати повноліття сина за кордон, вже взимку він сам повернеться до України.

"Так, йому буде 18 років. Він приїде сюди вже в грудні. І я до нього, безумовно, приїду привітати. Треба буде викроїти час у навчанні, бо діти перебувають у кампусі і є лише екстрені випадки, коли до них можна. А так вони перебувають у ком’юніті. Я не перериваю його навчання своїми емоційними сплесками", – поділилася виконавиця.

Тіна Кароль зазначила, що її... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, що Тіна Кароль відправила свого сина навчатися за кордон, коли йому було лише вісім років. Як пояснювала знаменитість, ухвалити відповідне рішення було дуже непросто, але вона чітко усвідомлювала: лише так Веніамін зможе вирости самостійним.

"Його почали залюблювати всі через втрату тата (у 2013-му помер чоловік співачки Євген Огір. – Ред.). І для того, щоб він не виріс нюнею, щоб не було такого, що бабусі поруч і завжди все йому приносять, це треба було подолати. Я сказала, що тепер він єдиний чоловік, і він одразу подорослішав. Це боляче, але я мусила так зробити. І я хотіла, щоб він ріс звичайним хлопчиком, без флеру мами. Ми досягли цього результату разом з ним", – ділилася артистка.

Артистка відправила Веніамін... Джерело: instagram.com/tina_karol Розгорнути

Окрім того, Тіна Кароль вважає, що рішенням відправити Веніаміна на навчання у Велику Британії вона відгородила його від впливу російських чи радянських наративів.

Артистка також розсекретила, що її син вже визначився із майбутнім фахом і почав здобувати освіту за обраним напрямком: "Вєня – політолог і економіст. Змістовна особистість, все, як хотіла мама (це жарт). Йому вистачає логіки, розуму. Сьогодні, навіть у свої 17 років, він може вести дискусію про політику і економіку".

Раніше OBOZ.UA розповів, що Тіна Кароль зізналася, як вчинить, якщо її єдиний син піде на війну після 18-річчя.