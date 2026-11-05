Тікток на тлі танку під Бахмутом: ветеран Назар Грабар розповів про абсурдне прохання від Міноборони та що він відповів

Український актор та колишній військовослужбовець Назар Грабар пригадав обурливе прохання від Міністерства оборони України, з якими до нього звернулися у період служби на передовій. У відомстві хотіли, щоб ветеран записав ролик на тлі танку та впевнено висловився про контрнаступ ЗСУ.

За словами Грабара, коли він почув такий запит, відчув настільки сильну злість, що навіть не стримався від різкої відповіді представникам Міноборони. Про це він розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк.

"Ще коли я був військовим на передку, мені через менеджера написали від Міноборони, щоб я зняв відео у формі на тлі танку в Тікток. Типу: "Ми йдемо в контрнаступ. Ми – Збройні Сили". Мене це настільки розізлило, що я сказав: "А Міноборони не хоче свою роботу виконувати? Чи в нас контрнаступ тільки в Тіктоці?". І відмовився це робити", – поділився актор.

Як підкреслив Назар Грабар, у той період він абсолютно не відчував страху перед представниками відомства. Ветеран мав чітке переконання, що йому нічого не зможуть зробити. Навіть переведення в "гарячі" точки фронту його не бентежило, бо він вже служив під Бахмутом Донецької області.

Грабара розлютило прохання М... Джерело: Скриншот Розгорнути

Водночас Грабар вважає, що в українському публічному просторі має існувати така-собі пропаганда, яка зміцнюватиме дух суспільства й мотивуватиме доєднуватися до війська. Однак, за словами актора, ці ідеї мають просуватися не через "виконання пісень у пікселі". Гарним прикладом поширення потрібних наративів він назвав вчинок бригадного генерала Андрія Білецького, який не робив гучних анонсів про операцію "Вівальді", а розповів про результат.

Нагадаємо, що Назар Грабар став на захист України зі зброєю в руках у 2022 році. Спершу він із братом вступив до Закарпатської ТрО, а згодом став командиром штурмового відділення 101-шої окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова.

Актор доєднався до війська в 2022 році. Джерело: instagram.com/nazargrabar

У 2023 році Назар Грабар звільнився у запас, що стало приводом для деяких користувачів мережі накинутися на нього з хейтом. Актор почав отримувати багато критики, на кшталт: "Тікток-воїн, навоювався, ходиш по інтерв'ю", тож вирішив розставити всі крапки над "і".

"Звільнився в запас за новим законом, через втрату брата на фронті (24 грудня 2022 року під Бахмутом загинув Ілля Грабар. – Ред.). Через те, що я останній чоловік у сім'ї – годувальник. Це стаття 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Закон 8009. Мені багато разів писали: "Як ти це зробив? Тому що ти медійний?" Ні, не тому. Генштабу пох*р, хто я. Я солдат, тому все має бути за законом", – говорив ветеран.

Назар Грабар звільнився в запас. Джерело: instagram.com/nazargrabar

Тоді Грабар також наголошував, що досі перебуває на обліку в військкоматі, тож його можуть знову мобілізувати. Як зазначив актор, він готовий до такого сценарію та за необхідності буде готовий повернутися на фронт.

Як раніше розповів OBOZ.UA, під час служби Назар Грабар отримував відзнаки від тодішнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, однак ніколи не ставився до подібних медалей як до чогось надзвичайного. За словами ветерана, військові значно більше цінують нагородну вогнепальну зброю – пістолет або іншу зброю, яку вручають за особливі заслуги.