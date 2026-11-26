Сини Назарія Яремчука розкрили правду про стосунки з сестрою Марією та чому вона не з'явиться на концерті пам'яті легендарного батька

Сини легендарного українського співака Назарія Яремчука – артисти Дмитро та Назарій – відверто розповіли, в яких стосунках перебувають зі своєю молодшою сестрою після низки непорозумінь у минулому. За словами виконавців, нині вони підтримують зв'язок із Марією Яремчук та навіть кликали її взяти участь у концерті пам'яті знаменитого батька, однак її виступу аудиторія так і не почує.

Через певні причини співачка відмовилася з'явитися на музичному шоу 30 листопада, хоча на сцені збереться не одне покоління зіркової родини. Як розповіли брати Яремчуки в інтерв'ю BLIK.ua, під час концерту пам'яті заспівають навіть шестеро онуків легенди української естради.

Дмитро та Назарія Яремчуки з... Джерело: facebook.com/yaremchukdn Розгорнути

"Ми не переривали спілкування з сестрою, але її не буде. Вона сказала, що не може. Я її запрошував, спілкувався з нею. Вона сказала, що дуже дякує за запрошення. Але, на жаль, не зможе вийти", – поділився Дмитро Яремчук.

Брати жодним чином не пов'язують рішення Марії Яремчук не брати участь у концерті пам'яті з попередніми конфліктами, які виходили в публічний простір. Так, наприклад, у 2024 році співачка заявила, що Дмитро Яремчук нібито роками забирав усі роялті з батькових пісень, тоді як вона не отримувала "ні копійки". У відповідь на гучні звинувачення сестри артист зазначав, що всі нащадки Назарія Яремчука успадкували однакові "суміжні права".

Марія Яремчук заявляла, що н... Джерело: Instagram/m_yaremchuk Розгорнути

Того ж року в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA Дмитро Яремчук зізнався, що їхні з сестрою стосунки були досить холодними. За словами артиста, коли Марія Яремчук була дитиною, залюбки проводила з ним час, однак з роками це змінилося.

"Тоді в наших стосунках не було нічого штучного, все лише справжнє. Зараз немає, на жаль, цього всього, але що поробиш. Я вже і не згадаю, коли ми і бачилися останнього разу. Ми з братом завжди запрошували їх на наш фестиваль "Родина" імені Назарія Яремчука, але вони не брали в ньому участі. Ну нічого, це життя", – ділився виконавець.

Раніше між братами Яремчукам... Джерело: facebook.com/yaremchukdn Розгорнути

Як раніше писав OBOZ.UA, тривалий час Дмитро та Назарій Яремчуки відкладали перегляд документального фільму про свого тата, який зняла Марія. Вони лише нещодавно ознайомилися з картиною, що вийшла у 2024 році, й дали досить неоднозначний відгук. З одного боку брати похвалили драматургію роботи, а з іншого – покритикували недостатнє розкриття особистості керівника ансамблю "Смерічка".