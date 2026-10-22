Син "піде по смітниках": навколо заповіту українця-шарлатана Кашпіровського розгорівся скандал

Після смерті Анатолія Кашпіровського, який прославився завдяки телевізійним сеансам псевдолікування, спалахнув скандал через його спадщину. Племінник покійного Юрій Мамаєв заявив, що заповіт потрібно оскаржити, адже єдиний законний син чоловіка Сергій Монтана нібито ризикує залишитися без нерухомості та грошей.

Родич Кашпіровського наполягає на проведенні посмертної судової психолого-психіатричної експертизи. Він стверджує росмедіа, що стан "цілителя" в останні роки життя міг вплинути на його рішення щодо розподілу майна.

Водночас племінник звинуватив останню дружину покійного Гулізар Чалбашову в тому, що вона нібито залишила сина без спадщини.

Маєток мав би дістатися сину "шарлатана". Джерело: Росмедіа

"Тобто він просто піде по смітниках! Ситуація справді жахлива. Сергій розуміє, що найближчим часом він може опинитися на вулиці – у буквальному сенсі. Єдиний шлях для Серхіо веде під Бруклінський міст!" – емоційно заявив Мамаєв.

За словами Мамаєва, у заповіті Кашпіровського зазначено лише одне ім'я – його останньої дружини Гулізар Чалбашової. Через це Сергій Монтана, як стверджує родич, може втратити не лише майно, а й основне джерело існування.

"Сергій може втратити не лише будинок, куплений на спільні з батьком гроші, а й основне джерело існування, оскільки вдова відмовила єдиному законному синові телецілителя в цьому праві. За запевненнями Гулізар Чалбашової, у заповіті Кашпіровського у графі "спадкоємці" зазначено лише одне ім’я, і це її ім’я", – сказав Мамаєв.

У заповіті Кашпіровського за... Джерело: росмедіа Розгорнути

Одним із головних предметів суперечки став особняк у Каліфорнії. За версією племінника, спочатку нерухомість була оформлена на Сергія, однак той попросив батька переоформити її на себе через майбутнє розлучення та поділ майна.

Згодом, як стверджує Мамаєв, Кашпіровський залишив будинок за собою. При цьому він нібито запевняв сина, що згодом поверне нерухомість на його ім'я.

Племінник також заявив, що заповіт змінювали у 2020 та 2022 роках. Тепер, за його словами, Сергій може втратити право на рухоме й нерухоме майно батька.

Одним із головних предметів... Джерело: Росмедіа Розгорнути

Щоб оскаржити заповіт, племінник пропонує провести комплексну судову психолого-психіатричну експертизу. На його думку, фахівці мають оцінити психічний стан Кашпіровського та встановити, чи міг він усвідомлювати свої дії під час складання документа.

Як аргументи Мамаєв наводить публічні заяви покійного про нібито дистанційне лікування онкологічних захворювань, створення засобу проти COVID-19 із власної крові та незвичайні можливості, пов'язані з Місяцем.

Мамаєв також висунув претензії щодо Еліни Кашпіровської – доньки "шарлатана" та його останньої дружини. Дівчинка народилася 6 серпня 2025 року, коли її батькові було 86 років.

Мамаєв висунув претензії щод... Джерело: росмедіа Розгорнути

Племінник назвав появу дитини незадовго до смерті Кашпіровського підозрілою та поставив під сумнів обставини її народження.

Анатолій Кашпіровський помер 3 жовтня 2026 року. Причиною стала зупинка серця. Раніше чоловіка госпіталізували через загострення хронічного онкологічного захворювання.

8 жовтня в Москві відбулося закрите прощання з ним, а 13 жовтня Кашпіровського таємно поховали на Центральному кладовищі у Вінниці. Його могила розташована неподалік від поховань батьків і доньки Олени, яка померла у 2018 році.

Могила Анатолія Кашпіровського. Джерело: Суспільне Вінниця

Раніше OBOZ.UA розповідав, який вигляд має той самий особняк у Каліфорнії, який тепер намагатиметься відібрати син Кашпіровського.