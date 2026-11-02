Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото
SKYLERR та Євген Пронін одружилися.
Джерело: instagram.com/skylerr_official
Українська співачка SKYLERR (справжнє ім'я – Валерія Кудрявець) узаконила стосунки зі своїм коханим чоловіком, адвокатом Євгеном Проніним. Близько місяця тому пара оголосила про заручини, а тепер розписалася.
Радісною новиною SKYLERR поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона показала серію романтичних фото з Проніним, які лаконічно підписала: "Чоловік і дружина". Зі свого боку адвокат у власних соціальних мережах підкреслив, що після церемонії вони почали спокійно готуватися до весілля.
SKYLERR та Євген Пронін уклали шлюб.
Джерело: instagram.com/skylerr_official
Пронін зазначив, що після ро...
Джерело: Скриншот
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Для важливого дня SKYLERR обрала елегантну білу сукню в підлогу з глибоким V-подібним вирізом на декольте та відкритою спиною. Особливої витонченості вбранню співачки додала легка накидка, яку вона зав'язала на шиї, ніби шарф, та розправила по плечах.
Для церемонії розпису співач...
Джерело: Скриншот
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Євген Пронін вбрався у класичний чорний смокінг, який скомбінував із контрастною сорочкою. Образ він довершив темним метеликом на шиї.
Пара офіційно розписалася.
Джерело: instagram.com/skylerr_official
На кадрах можна побачити, що під час церемонії розпису поруч із молодятами були їхні найближчі люди. SKYLERR виводив до Євгена Проніна її батько і перед тим, як ніби передати доньку в надійні руки, дав адвокату кілька настанов.
Протягом церемонії розпису закохані ледь стримували сльози щастя, а не менш зворушеними були і їхні гості. Як зізналася адвокатка й блогерка Інна Мірошниченко, вона розплакалася, коли спостерігала за створенням нової сім'ї.
Церемонія була дуже зворушливою.
Джерело: Скриншот
До речі, SKYLERR взяла прізвище свого чоловіка. У соцмережах вона вказала себе не Валерією Кудрявець, а Проніною.
Артистка взяла прізвище коханого.
Джерело: Скриншот
Пара не затягувала з реєстрацією шлюбу, адже зробила важливий крок незадовго після заручин. На початку жовтня Євген Пронін зробив SKYLERR пропозицію руки та серця у максимально несподіваний для артистки момент. Співачка думала, що вони з обранцем вирушили на звичайну фотосесію в полі, однак саме тоді адвокат вирішив перевести їхні стосунки на більш серйозний рівень.
SKYLERR та Пронін заручилися у жовтні.
Джерело: instagram.com/pronin_law_you
Що цікаво, зараз пара не приховує подробиці розвитку своєї історії кохання від публіки, тоді як на початку роману ситуація була зовсім іншою. SKYLERR та Євгена Проніна почали підозрювати в стосунках ще восени 2025-го, проте вони офіційно підтвердили цю інформацію лише наприкінці того ж року.
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