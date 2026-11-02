Співачка SKYLERR вийшла заміж за коханого-адвоката через місяць після заручин: який вигляд мали молодята на церемонії. Фото

Українська співачка SKYLERR (справжнє ім'я – Валерія Кудрявець) узаконила стосунки зі своїм коханим чоловіком, адвокатом Євгеном Проніним. Близько місяця тому пара оголосила про заручини, а тепер розписалася.

Радісною новиною SKYLERR поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона показала серію романтичних фото з Проніним, які лаконічно підписала: "Чоловік і дружина". Зі свого боку адвокат у власних соціальних мережах підкреслив, що після церемонії вони почали спокійно готуватися до весілля.

SKYLERR та Євген Пронін уклали шлюб. Джерело: instagram.com/skylerr_official

Пронін зазначив, що після ро... Джерело: Скриншот Розгорнути

Для важливого дня SKYLERR обрала елегантну білу сукню в підлогу з глибоким V-подібним вирізом на декольте та відкритою спиною. Особливої витонченості вбранню співачки додала легка накидка, яку вона зав'язала на шиї, ніби шарф, та розправила по плечах.

Для церемонії розпису співач... Джерело: Скриншот Розгорнути

Євген Пронін вбрався у класичний чорний смокінг, який скомбінував із контрастною сорочкою. Образ він довершив темним метеликом на шиї.

Пара офіційно розписалася. Джерело: instagram.com/skylerr_official

На кадрах можна побачити, що під час церемонії розпису поруч із молодятами були їхні найближчі люди. SKYLERR виводив до Євгена Проніна її батько і перед тим, як ніби передати доньку в надійні руки, дав адвокату кілька настанов.

Протягом церемонії розпису закохані ледь стримували сльози щастя, а не менш зворушеними були і їхні гості. Як зізналася адвокатка й блогерка Інна Мірошниченко, вона розплакалася, коли спостерігала за створенням нової сім'ї.

Церемонія була дуже зворушливою. Джерело: Скриншот

До речі, SKYLERR взяла прізвище свого чоловіка. У соцмережах вона вказала себе не Валерією Кудрявець, а Проніною.

Артистка взяла прізвище коханого. Джерело: Скриншот

Пара не затягувала з реєстрацією шлюбу, адже зробила важливий крок незадовго після заручин. На початку жовтня Євген Пронін зробив SKYLERR пропозицію руки та серця у максимально несподіваний для артистки момент. Співачка думала, що вони з обранцем вирушили на звичайну фотосесію в полі, однак саме тоді адвокат вирішив перевести їхні стосунки на більш серйозний рівень.

SKYLERR та Пронін заручилися у жовтні. Джерело: instagram.com/pronin_law_you

Що цікаво, зараз пара не приховує подробиці розвитку своєї історії кохання від публіки, тоді як на початку роману ситуація була зовсім іншою. SKYLERR та Євгена Проніна почали підозрювати в стосунках ще восени 2025-го, проте вони офіційно підтвердили цю інформацію лише наприкінці того ж року.

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