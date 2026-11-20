Співачка KOLA порівняла менталітет чоловіків в Ізраїлі та Україні на прикладі власного обранця: що найбільше вразило артистку

Співачка KOLA (Анастасія Прудіуc) розповіла, які риси ізраїльського менталітету найбільше цінує у своєму чоловікові В'ячеславі. За словами артистки, попри українське походження коханого, його звички та погляди сформувалися під впливом життя в Ізраїлі. Особливо виконавицю вражає ставлення тамтешніх чоловіків до жінок і родини.

Про це знаменитість розповіла в ексклюзивному інтерв'ю OBOZ.UA. Вона зізналася, що завдяки чоловікові має змогу ближче знайомитися з ізраїльською культурою, яка їй дуже імпонує.

Вона зізналася, що завдяки ч... Джерело: instagram.com/kola__official Розгорнути

"Мій чоловік за ментальністю справжній іноземець, хоч і родом з України, та всі його налаштування, патерни, звички – ізраїльські. І мені це дуже подобається. Тут у чоловіків дуже велика повага до жінок, сімейних цінностей і родини. Тож Ізраїль – класна країна", – поділилася KOLA.

Водночас артистка зауважила, що поки не може назвати себе людиною, яка добре знає цю країну, адже проводить там лише невелику частину року. Однак має бажання й надалі відкривати для себе її особливості.

"На жаль, я проводжу тут лише 20 відсотків свого часу на рік, тому не можу сказати, що ми вже дуже тісно познайомилися. Але хочу відкривати її для себе й надалі", – додала виконавиця.

Зокрема, співачка розповіла, що їй близькі не лише сімейні цінності ізраїльтян, а й загальна атмосфера країни. Серед того, що викликає в неї захоплення, назвала свободу, чесність, патріотизм і повагу до традицій.

Співачка розповіла, що їй бл... Джерело: instagram.com/kola__official Розгорнути

"Я дуже люблю Ізраїль. За людей, за свободу, за чесність та відсутність корупції. За віру у свою країну, за величезну любов до неї, за традиції та молитви. Це фантастична країна, яка поєднує в собі дуже багато різних людей, різних національностей, мов, культур, але якимсь дивом їм вдається бути одним цілим", – пояснила KOLA.

Нагадаємо, співачка вийшла заміж за В'ячеслава у 2023 році. Пара познайомилася під час благодійного концерту артистки в Ізраїлі, де чоловік був одним зі співорганізаторів заходу. Він народився у Дніпрі, але ще в юному віці разом із батьками переїхав до Ізраїлю.

Артистка також ділилася, що її обранець старший за неї на 13 років і має дітей від попередніх стосунків.

Співачка KOLA таємно вийшла... Джерело: Telegram-канал KOLA Channel Розгорнути

OBOZ.UA писав, що у червні 2025 року, на другу річницю шлюбу, виконавиця вперше показала весільні фотографії. Закохані святкували в Празі у вузькому колі найближчих людей. Артистка зізналася, що шкодувала через неможливість розділити цей день з усіма друзями, адже через повномасштабну війну в Україні частина близьких не змогла приїхати.