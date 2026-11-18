СолоХа на тлі скандалу з піснями Степана Гіги зізналася, чи платила дітям артиста за переспів його легендарного хіта

Співачка СолоХа отримала дозвіл на офіційний випуск власної версії пісні Степана Гіги "Ворожи, не ворожи" та виконання її на концертах і корпоративах. Артистка запевнила, що не платила дітям легендарного виконавця за можливість переспівати композицію, але погодилася віддавати визначений відсоток роялті.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Наталії Тур. За словами СолоХи, домовитися з родиною покійного співака їй вдалося завдяки особистому спілкуванню, врегулюванню авторських прав із лейблом та готовності дотримуватися фінансових умов.

СолоХа розповіла, що після виступу на вечорі пам'яті Степана Гіги в київському Палаці спорту сторони мали попередні домовленості. Вона власним коштом підготувала нове аранжування та номер, а також долучилася до вшанування пам'яті артиста. Для офіційного випуску композиції залишалося владнати юридичні питання.

Зокрема, співачка мала підписати договір із лейблом "6 секунд", якому, за її словами, належать пісні Степана Гіги, та погодити умови виплати роялті. Також вона отримала згоду від дітей виконавця – Степана-молодшого та Квітослави.

"Фінансових домовленостей не було, тому що були попередні домовленості: я вкладаю в пісню, роблю нове аранжування, роблю чудовий номер, підтримую на вечорі пам'яті. Я свої умови виконала, і досить достойно. Єдине, що треба було – підписати договір з лейблом", – зазначила артистка.

Водночас СолоХа підтвердила, що віддаватиме частину доходу від використання композиції. Називати конкретний відсоток вона не стала, пояснивши, що умови співпраці з кожним виконавцем можуть відрізнятися.

"Дуже приємний відсоток, який і мені підходить, і їм підходить. Не можу озвучувати. Це некоректно, тому що з кожним артистом свої домовленості, але мене все дуже влаштовує", – поділилася співачка.

Зокрема, СолоХа прокоментувала труднощі з правами на пісні, про які раніше розповідали інші музиканти, зокрема FIЇNKA та Ніколас Карма. Вона припустила, що частина непорозумінь виникла через організатора концерту пам'яті Романа, який спочатку обіцяв артистам допомогти з питаннями щодо пісень, але після заходу припинив спілкування з родиною.

СолоХа прокоментувала трудно... Джерело: instagram.com/soloha_official Розгорнути

Ба більше, іншою причиною, за словами артистки, могли стати поспішні рішення та неправильна комунікація з родиною Гіги. Вона також закликала колег зважати на те, що діти артиста переживають втрату батька, а його музична спадщина потребує належного ставлення.

Питання використання музичної спадщини Степана Гіги стало предметом публічних суперечок після концерту пам'яті артиста в березні 2026 року. Кілька виконавців заявили про труднощі з отриманням дозволів на офіційний випуск власних версій його композицій.

Зокрема, FIЇNKA звинуватила представників родини співака в обмані через ситуацію з піснею "Вівтар". За її словами, їй дозволили випустити оновлену версію композиції, але згодом обмежили можливість виконувати її на інших концертах. Додаткове обурення викликала інформація про нібито судову тяганину з Нікітою Кісельовим, який також переспівав цей хіт.

Степан Гіга на сцені з донькою та сином. Джерело: facebook.com/stepan.giga

Сам Кісельов заперечив наявність судового спору та заявив, що має всі необхідні документи для використання композиції. Згодом донька Степана Гіги Квітослава пояснила, що непорозуміння виникло через різні очікування артистів та організаторів концерту щодо подальшого використання пісень.

Як повідомляв OBOZ.UA, своєю чергою, співак Віталій Лобач звинуватив родину виконавця в недотриманні попередніх обіцянок щодо композиції "Третій тост". За його словами, він власним коштом підготував номер для вечора пам'яті, однак після заходу його виступ назвали подарунком родині.