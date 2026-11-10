Скромний племінник Харчишина, який працює підсобником, розвернув 4 крісла на "Голосі" та передав тренерам подарунок від зіркового дядька

19-річний племінник фронтмена "Другої Ріки" Валерія Харчишина – Максим Харчишин – підкорив суддів "Голосу країни". Юнак, який поза музикою працює підсобником на будівництві, розвернув усі чотири крісла суддів, які підспівували йому в унісон.

Для свого виступу Максим обрав хіт "Океану Ельзи" – "Коко Шанель". А акомпанемент склала його гітара. Увесь номер оприлюднили у YouTube "Голосу країни".

Першим своє крісло розвернув Дмитро Монатік ще на першому приспіві. Сам він активно підтаньовував та насолоджувався співом.

Артем Пивоваров зауважив, що юнак має "цікавий тембр". І під кінець пісні разом з Тіною Кароль та Наталією Могилевською натиснули на свої кнопки та розвернули крісла.

Артем Пивоваров зауважив, що... Джерело: кадр з випуску Розгорнути

У результаті, усі судді сказали музиканту "так", але обрати потрібно було лише одного наставника.

Коли після виступу через однакові прізвища у Максима поцікавилися, чи має він зв'язок із Валерієм Харчишиним, юнак скромно відповів, що він його племінник.

Першим розвернувся Дмитро Монатік. Джерело: кадр з випуску

"Валерія сьогодні немає серед групи підтримки, тому що почався його тур всесвітній, але він нещодавно завів блог і показує, як вирощує помідори. Тому він попросив передати вам по банці", – розповів Максим про скромний подарунок від зірковго дядька – в'ялені помідори.

Після коротких бесід із суддями чоловік зробив свій вибір наставника. Максим Харчишин став частиною команди Артема Пивоварова.

Максим Харчишин подарував суддям помідори. Джерело: кадр з випуску

Зазначимо, перші кроки в музиці юнак робив у міському будинку культури, куди його запросили заспівати.

"Я виступив і зрозумів, що це людям сподобалося і мене сприйняли. І це дало чималу мотивацію щось робити далі", – пригадав він.

Нині хлопець співпрацює із Валерієм Харчишим – виступає у симфонічному оркестрі музиканта як бек-вокаліст та пише пісні.

Нині хлопець співпрацює із В... Джерело: кадр з випуску Розгорнути

Поза виступом він розповів, що змалечку вирішив, що хоче пов'язати життя зі сценою. Однак зараз доводиться шукати підробіток, тому подався на будівництво.

"Я обрав такі підробітки, щоб міг поєднувати творчу діяльність і цей заробіток, тому що я вирішив ще змалечку, що буду на великій сцені", – зізнався музикант.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що "скажена" викладачка з вокалу шокувала тренерів "Голосу країни" та поставила Пивоварова на коліно.