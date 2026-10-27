Сімʼя Степана Гіги опинилася в центрі скандалу через "суд" із одним із артистів: що не так у цій історії та чому шоу-бізнес розділився

Навколо сім'ї народного артиста України Степана Гіги розгорівся скандал через право на виконання іншими співаками оновленої версії його хіта "Вівтар". Як заявила FIЇNKA, родичі покійного колеги пригрозили подати на неї в суд у випадку, якщо вона співатиме трек на концертах. Співачці повідомили, що з цієї причини вже нібито тривають розбірки у правовому полі з іншим виконавцем переробленої композиції Нікітою Кісельовим, однак ця інформація виявилася неправдивою.

Тепер FIЇNKA звинувачує сім'ю Гіги в брехні та хоче домогтися прямого пояснення всіх заяв, які звучали в особистому спілкуванні. OBOZ.UA розповість деталі скандалу.

Конфлікт FIЇNKA із родичами Степана Гіги

Уперше про натягнуті стосунки з сім'єю народного артиста FIЇNKA заговорила в інтерв'ю Славі Дьоміну. Співачка поділилася, що отримала від рідні Степана Гіги пропозицію виконати один із його хітів на концерті пам'яті та з радістю погодилася. Тоді між сторонами одразу сформувалася усна домовленість: FIЇNKA може заспівати "Вівтар" виключно на заході без права на подальший реліз.

FIЇNKA заборонили виконувати... Джерело: Скриншот Розгорнути

Проте артистка побачила, що оновлене звучання легендарного хіта привернуло шалену увагу аудиторії, тож вирішила зняти під нього один ролик у TikTok. Відео миттєво "завірусилося" у мережі, після чого вона звернулася до сім'ї Гіги з пропозицією.

"Давайте ми пісню випустимо, бо коли концерт вийде в ефір, люди все одно вирвуть цей шматок і буде монетизувати хтось інший. Давайте розділимо роялті 50 на 50 і будемо жити то життя. Вони погодилися. Але мені сказали, що можна тільки випустити, а виконувати на концертах – ні", – розповіла знаменитість.

Водночас FIЇNKA почала помічати, що Нікіта Кісельов, який також переспівав "Вівтар", не обмежує себе у виконанні треку. Він випустив кліп на композицію та співав її на концертах, що видалося артистці дивним. FIЇNKA зачепила цю тему в комунікації з сім'єю Гіги, у відповідь на що почула: "Мені сказали, що вони на нього подали в суд за використання пісні. Тобто, мені не можна її використовувати, бо подадуть і на мене в суд".

Родичі Гіги повідомили співа... Джерело: instagram.com/nikitakiselov Розгорнути

Співачка чітко притримувалася цієї заборони й лише один раз вирішила відійти від угоди, після чого її менеджерка отримала дзвінок від родичів Степана Гіги. FIЇNKA звинуватили в порушення домовленості.

Позиція Кісельова

Історія артистки швидко розлетілася у мережі, тож Нікіта Кісельов вирішив поділитися власною версією інциденту. Як повідомив виконавець у своєму Instagram, наразі в нього немає жодних юридичних проблем через виконання хіта "Вівтар".

"Усі необхідні документи підписані з правовласником. Використання пісні оформлено документально та здійснюється офіційно, з дотриманням усіх погоджених умов. Реліз відбувся через лейбл, на якому публікувався Степан за життя, а весь процес супроводжувався постійною комунікацією з юристами. Ми також перевірили інформацію щодо суду: за наявними в нас даними, станом на сьогодні судових проваджень щодо використання мною пісні "Вівтар" не відкрито і не може бути", – наголосив Кісельов.

Кісельов спростував інформац... Джерело: Скриншот Розгорнути

Цей допис викликав лише більше обурення у FIЇNKA, оскільки вона відчула себе жахливо обманутою: "Менеджмент Гіги, для чого казати мені, що ви подали в суд на Нікіту? Щоб дана інформація від мене не рознеслася по нашому шоу-бізнесу? Не вийшло! Ви свідомо ввели мене в оману з надією, що дана інформація не вийде в публічність. Вийшла. Най несеться. Я почуваюся обманутою, бо я дійсно щиро виконувала свою обіцянку. А ви мене нагло дурили. Щоб що?".

FIЇNKA заявила, що менеджмен... Джерело: Скриншот Розгорнути

Коментар Ніколаса Карми щодо інциденту

На захист FIЇNKA у гучній ситуації став блогер Ніколас Карма. Він повідомив, що спілкувався з сім'єю Степана Гіги щодо отримання прав на офіційний реліз оновленої версії пісні "Достигають вишні". Протягом розмови донька артиста Квітослава також говорили про судову тяганину з Кісельовим.

"Квітослава мені зателефонувала і сказала, що пісня їм сподобалася, і вони хочуть дати мені дозвіл на її реліз, але пізніше, бо зараз вони будуть вирішувати судові питання з Нікітою. А подають в суд на Нікіту через те, що він незаконно випустив пісню "Вівтар" і виконує її на концертах. І через певний період повернуться до мого питання, щоб ми, все ж таки, змогли випустити пісню", – поділився блогер.

Ніколас Карма поділився власним досвідом

За словами Карми, ця розмова відбулася ще в травні, а коли він спробував знову підняти відповідне питання, стикнувся з абсолютним ігноруванням.

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