Щовесни зі снігу розкопували дітей, а директора побили: Скрипка поділився жахливими спогадами з "елітної" російської школи

Музикант Олег Скрипка пригадав моторошні випадки зі свого дитинства на півночі Росії – в російському місті Кіровськ (колишній Хібіногорськ), де навіть учні так званої елітної школи жили під постійною загрозою насильства. За його словами, колишні засуджені поверталися до навчального закладу після колонії та встановлювали там власні кримінальні порядки, а щороку в місті траплялися смерті дітей.

Артист розповів в інтерв'ю Василю Тимошенку, що старшокласники тероризували інших учнів, вимагали гроші та жорстоко били тих, хто потрапляв їм на очі. Діставалося навіть учителям: одного разу нападники побили директора школи, який намагався зробити їм зауваження.

Музикант навчався у школі у Кіровську, яка вважалася престижною, однак, як з'ясувалося, її статус аж ніяк не гарантував безпеки дітям. За словами Скрипки, до його класу приходили учні, які вже відбули покарання в колонії. Вони були на два роки старшими за однолітків і переносили тюремну ієрархію до школи, створюючи власну систему підпорядкування та залякування.

"Вони після колонії будували структуру, як на зоні. У них там були свої пацани. І вони цю структуру переносили до школи. У них були свої шнирі, які їм допомагали, і вони тероризували всіх дітей. Це була у нашій "елітній" школі. Я не знаю, що відбувалося в інших", – розповів музикант.

Скрипка пригадав і випадок із дев'ятикласником, який приходив до школи з великим ножем-"фінкою" та татуюваннями. Під час уроку, коли вчитель запропонував учню відповідати на запитання, хлопець дістав ніж і приставив його до живота іншого вихованця, наказавши мовчати. Той не наважився заперечити й отримав погану оцінку.

Олег Скрипка пригадав шкільні часи. Джерело: скриншот

Небезпека чатувала на школярів і після уроків. Через короткий світловий день узимку на півночі Росії діти намагалися якомога швидше залишити школу, адже старші підлітки збиралися групами по п'ять-сім осіб і чатували на тих, хто виходив сам.

"Найкраще, що вони могли зробити, – просто забрати гроші. А так вони, в принципі, дуже сильно били. Розважалися. У нас за рік була одна-дві смерті. Закопували в сніг, а потім навесні розкопували. Реально жесть", – поділився артист.

Не менш промовисту історію Скрипка розповів і про директора закладу – інтелігентного вчителя фізики, який робив зауваження неповнолітнім курцям. Одного разу педагог піднявся пожежними сходами на верхній поверх і застав там учнів восьмого-дев'ятого класів, які, за припущенням музиканта, курили марихуану. Коли чоловік зробив їм зауваження, підлітки побили його.

"Він ходив із фінгалом. Я думаю, що ці чуваки курили траву на чорному ході. Вони сиділи на верхніх поверхах, і він піднімався нагору і їх там застукав і зробили їм зауваження. А вони йому дали в диню, він сильно побився. Після цього він усе ж таки відправив одного хлопця до колонії", – пригадав Скрипка, уточнивши, що подробиці нападу свого часу дізнавався з чуток.

Сам музикант також неоднораз... Джерело: facebook.com/o.skrypka Розгорнути

Сам музикант також неодноразово стикався з агресією однолітків. Він розповів, що був невисокого зросту, але фізично сильним, добре навчався та не належав до компаній, які мали вплив у школі. Через це в нього часто виникали конфлікти з підлітками, які намагалися відібрати гроші.

Скрипка зізнався, що з дитинства засвоїв кілька правил виживання в небезпечному середовищі. Якщо можна втекти від нападників – потрібно бігти, не вагаючись. Якщо ж такої можливості немає, важливо швидко визначити лідера групи та "вирубити" його.

Цей досвід артист згадав і в контексті повномасштабної війни Росії проти України. Він провів паралель між поведінкою шкільних кривдників і росіянами, заявивши, що з агресором не варто вступати в безрезультатні перемовини. На його думку, потрібно швидко визначати головного та нейтралізувати загрозу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Олег Скрипка зробив заяву про біженців і Радянський Союз, який досі існує.