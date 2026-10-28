"Що ви зробили, диванні критики?" Камалія грубо пояснила, чому одягла військову форму для відео і влаштувала суперечку в мережі

Українська співачка Камалія різко відреагувала на хейт, з яким стикнулася після публікації відео на бронеавтомобілі у військовій формі. Артистка заявила, що мала цілковите право одягнути відповідне вбрання, оскільки є волонтером, а от критикам порекомендувала поїхати до наших захисників і надати допомогу, замість того, щоб цькувати її у мережі.

Відповідь на негатив Камалія оприлюднила в коментарях до скандального ролику в соцмережі Instagram. Виконавиця зовсім не стримувала емоцій, тож навіть звернулася до аудиторії з лайкою, чим накликала на себе лише більше критики.

"Які ви с*ка, експерти всі! А не хотіли би поїхати до наших захисників, підтримати, допомогти?! Що ви зробили, диванні критики? Я не просто співачка, я військовий волонтер, і маю право, коли їду до військових, одягати форму! А в чому ще мені ще там з ними бігати?! Одягнути концертну сукню та підбори? І військова форма, це ще й безпека в лісі! Тим паче, у мене волонтерські шеврони та шеврони підопічної бригади (мова йде про 2-й механізований батальйон "Бісова дюжина" 12 ОВМБр. – Ред.)", – написала співачка.

Камалія відповіла на критику. Джерело: Скриншот

Така груба відповідь Камалії спровокувала ще більше обурення в мережі. Артистку розкритикували за недоречний вибір слів, мовляв, вона назвала "с*ками" та "диванними критиками" людей, чиї рідні з велико ймовірністю зараз можуть служити в лавах ЗСУ.

Відповідь артистки сильніше розлютила мережу. Джерело: Скриншот

Проте знаменитість не залишила такі дорікання без реакції. Як зазначила Камалія, грубу лексику вона використала не в бік людей, а лише для висловлення емоцій. На це виконавицю підштовхнуло те, що кілька днів тому вона поширила збір на допомогу військовим, на який нібито ніхто не перерахував і гривні.

Знаменитість посперечалася з аудиторією. Джерело: Скриншот

Та й на цьому перепалка в коментарях не закінчилася. Користувачі мережі дали зрозуміти Камалії, що ні в кого нема претензій до її волонтерської діяльності, а хейт стосується саме змісту відео. Окрім того, що зірка постала перед камерою у військовій формі, українців розлютило й те, що для ролику вона обрала трек "Самбука". У пісні звучать рядки "Більше твої руки не торкнуть, на жаль" і "Не жури, не жени, не живи, якщо ти не живий", через що запис багато хто трактував як глузування з трагедії.

"Пісня про кохання! Те, що ви почули, запрацювало ваше уявлення, ваш тригер! Хлопцям дуже подобається ця пісня, і вони самі захотіли зняти на неї відео!", – відповіла співачка.

Камалія пояснила вибір пісні для відео. Джерело: Скриншот

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