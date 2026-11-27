"Що ти наробив?!" Син Наталії Сумської приголомшив, на скільки кілограмів схуд, і як відома мама тепер намагається відгодувати його

Актор В'ячеслав Хостікоєв, син народної артистки України Наталії Сумської, схуд на 35 кілограмів. Через помітну зміну зовнішності чоловік навіть зіткнувся з припущеннями в мережі, що причиною втрати ваги могли стати проблеми зі здоров'ям. Однак сам він запевняє: це результат поступових змін, які відбувалися протягом трьох років.

Про трансформацію артист розповів в інтерв'ю TSUKORUA. За його словами, нині він переживає період переосмислення себе, який позначився на зовнішності. Зокрема, Хостікоєв змінив імідж і позбувся 35 кілограмів.

Ведуча звернула увагу на реакцію людей, які побачили його після тривалої перерви. Деякі коментатори припустили, що настільки помітне схуднення може свідчити про хворобу. Проте В'ячеслав не погодився з такими висновками й зауважив, що люди часто не враховують, скільки часу насправді тривали зміни.

"Що це за коментар? Обов'язково, якщо людина змінилася, скинула вагу, мабуть, щось із нею не так. Вмирає, напевно! Це смішно, звичайно, хай люди кажуть. Але, я ж кажу, це навпаки, коли людина приходить в форму, я ніколи не скажу, що щось там погано", – відповів артист.

Хостікоєв у 2020 році і тепер. Джерело: instagram.com/khostikoiev

Хостікоєв пояснив, що впродовж останніх трьох років поступово змінювався, однак раніше майже не з'являвся на публіці. Тому для тих, хто не бачив його тривалий час, нова зовнішність стала несподіванкою. Тепер же актор частіше виходить у світ і з'являється на публічних заходах.

Зокрема, актор розповів, як на його схуднення реагує зіркова мама. Наталія Сумська, схоже, вважає, що син занадто захопився роботою над формою, тому щоразу намагається нагодувати його домашніми стравами. Зокрема, готує котлети й просить не залишатися голодним.

Хостікоєв минулого року і тепер. Джерело: instagram.com/khostikoiev

"Звичайно, мама каже: "Що ти наробив?! Це забагато, це забагато! На, поїж". Кожна вистава, коли я приходжу, вона каже: "Поїж. Дивись, я тобі котлетки приготувала. Поїж, будь ласка. Ні, ну так не можна, голодним бути не можна". А я їй відповідаю: "Ну, мам, не можна. Я ж тримаю форму". Це все дуже мило, це все дуже тепло, дуже приємно", – поділився актор.

Хостікоєв минулого року і тепер. Джерело: instagram.com/khostikoiev

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