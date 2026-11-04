Ще один відомий актор мобілізувався до ЗСУ після зникнення безвісти свого колеги: ким в армії став зірка "Кіллхаусу" Капустін

Актор та режисер Денис Капустін став військовослужбовцем Збройних Сил України. Він мобілізувався після завершення зйомок екшн-фільмі "Кіллхаус", де постав у ролі командира ударних БпЛА. Як зізнався знаменитість, вирішальну роль у його рішенні зіграли болісна особиста подія – після одного з перших бойових виходів зник безвісти його друг, зірка фільмів "Буча", "Запах поля" та "У пошуках Сковороди" Нікон Федотов.

За кілька місяців до цього загинув колега актора Олексій Самойленко, який із початку великої війни служив у лавах "Азову", і ці обставини змусили Капустіна усвідомити, що він має стати частиною війська. Про це зірка "Кіллхаусу" розповів в інтерв'ю NV.

"До цього в мене було відчуття, ніби мої колеги нас боронять, тож у мене є час позайматися кар'єрою, своїм життям, професією. Помер Олексій і десь місяці за три зник безвісти Нікон. Тоді йшли зйомки і в мене ці думки (про мобілізацію. – Ред.) вже вирували. На це найшов контекст свого життя. Мікс цих обставин привів до єдиноможливого для мене вчинку", – поділився актор.

Денис Капустін розповів про свою службу. Джерело: Скриншот

Денис Капустін не приховував, що розглядав різні сценарії розвитку свого життя: від пошуку роботи з бронюванням до виїзду за кордон, однак жоден із них його не влаштовував. Єдиним достойним вибором для себе актор бачив мобілізацію у військо.

В армії Капустін став оператором важких бомберів (безпілотників). Він із побратимами доставляє українським захисникам необхідне забезпечення, як от обладнання, воду чи їжу, а також завдає ударів по позиціях російських окупантів.

Актор став оператором важких бомберів. Джерело: instagram.com/kapustinden_

Служба у війську мала безпосередній вплив особистість актора. Денис Капустін зізнався, що почав вживати набагато більше лайливих слів, однак водночас помітив, що став значно м'якшим по відношенню до людей зі свого оточення.

"Від початку служби я помітив, що дуже ціную своїх друзів, ціную своїх близьких. Між нами з'явилося більше дистанції, я в іншому місті. Але зріс мій рівень ніжності та любові до них", – розповів актор.

Служба у війську змінила Капустіна. Джерело: instagram.com/kapustinden_

Після завершення служби Денис Капустін дуже хоче повернутися до творчої кар'єри. Проте, як підкреслив зірка "Кіллхаусу", він не буде використовувати наратив "сумую за акторством" аби швидше піти з війська.

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