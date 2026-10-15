Селена Гомес позбулася "голлівудських вінірів", але фанати в захваті від її "кривої" усмішки. Фото до і після

Співачка й акторка Селена Гомес, імовірно, відмовилася від ідеально рівних зубів, які мала на у 2025 році. На свіжих знімках знаменитості помітили, що її передні зуби знову мають звичну для давніх шанувальників форму – трохи повернуті усередину. Припускають, що зірка зняла вініри, а користувачі соцмереж уже не приховують захоплення її природною усмішкою.

Приводом для обговорення стало порівняння двох фотографій Гомес, яке опублікувало медіа Superficial у Facebook. На торішньому знімку зуби артистки здаються рівними й симетричними, тоді як на фото, зробленому напередодні, помітні відмінності у формі передніх верхніх зубів.

Селена Гомес у 2025 році і зараз

Офіційно Селена Гомес не підтверджувала, що позбулася вінірів, однак фанати вже радіють можливому поверненню її колишньої усмішки.

У соцмережі X користувачі бурхливо відреагували на зміни у зовнішності зірки. Дехто зізнався, що йому бракувало саме тієї особливості, через яку усмішка Гомес не була схожою на голлівудські стандарти.

Гомес на початку 2026 року і зараз

"Селена Гомес зняла свої вініри? Вона повернула собі "криву" усмішку!"

"Її два природні передні зуби трохи розвернуті всередину, і мені це завжди дуже подобалося. Це так мило".

"Мені бракувало тих передніх зубів".

"Це мені здається, чи її старі зуби знову повернулися?"

"Чорт забирай, ось це я і просив!"

Реакція мережі. Джерело: скриншот

Інші коментатори взагалі не розуміли, навіщо було змінювати усмішку, яка й без того подобалася мільйонам людей. Деякі з них навіть позаздрили артистці, адже її так звана "кривозубість" для багатьох є значно привабливішою за ідеально рівні зуби.

Знайшлися й ті, хто сподівається, що Гомес поступово повертається до природнішого образу. У коментарях згадали не лише зуби, а й можливі косметологічні процедури.

"А ще ботокс і філери – о боже, будь ласка, ми вже майже повернулися", – написав один із шанувальників.

Реакція мережі. Джерело: скриншот

У дискусії нагадали, що вініри бувають різними. Зокрема, існують тонкі накладки, для встановлення яких не потрібно суттєво обточувати зуби. Однак за фотографіями неможливо достеменно встановити, чи справді Селена Гомес зняла вініри, чи зміни в її усмішці мають інше пояснення.

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