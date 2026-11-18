"Секс-символ" Вася Бондарчук змінився до невпізнання: куди зник легенда 2000-х і який вигляд має його дружина-зірка "Фабрики зірок"

У 2000-х роках співак Василь Бондарчук був однією з найяскравіших зірок українського шоу-бізнесу. Більшість треків артиста ставали хітами, а через атлетичну статуру його часто називали "секс-символом". Проте з часом популярність Бондарчука почала спадати. Він майже повністю зник із публічного простору і, як стало відомо тепер, за період інформаційного затишшя кардинально змінився.

Співачка Оля Цибульська поділилася світлиною з Василем Бондарчуком на платформі Threads, відповідаючи на коментар користувачки, яка поностальгувала за творчістю артиста. Колеги по цеху зустрілися навесні та зробили пам'ятний кадр, на якому можна побачити, що легенда 2000-х дещо втратив минулу форму, однак його харизма нікуди не зникла.

Зовнішність Василя Бондарчук... Джерело: threads.com/cybulskaya Розгорнути

З'явилася на фотографії і дружина Василя Бондарчука – учасниця першого сезону "Фабрики зірок" Катерина Веласкес. Із моменту появи на талант-шоу її зовнішність майже не змінилася.

Куди зник Василь Бондарчук

Василь Бондарчук народився 7 жовтня 1984 року в місті Сквира Київської області. Мистецьку освіту він здобув у Вищому музичному училищі імені Рейнгольда Глієра, а пізніше вступив до Національного авіаційного університету.

Артист був на піку популярності в 2000-х. Джерело: facebook.com/vasiliy.bondarchuk

На початку 2000-х Бондарчук почав співпрацювати із продюсером Юрієм Нікітіним та випустив немало популярних хітів, серед яких "Серебром", "Нежная", "Бомба", "Напополам" та інші. Нова хвиля популярності "накрила" артиста у 2007 році, коли він посів третє місце на Національному відборі на Євробачення.

Кардинальні зміни в його творчому шляху почали прослідковуватися після розірвання контракту з Юрієм Нікітіним. Як пояснював продюсер, Василь Бондарчук вирішив винести на публіку свої романтичні стосунки, проігнорувавши домовленість цього не робити, тому в їхній співпраці й було поставлено крапку.

Популярність співака почала... Джерело: facebook.com/vasiliy.bondarchuk Розгорнути

"Чому ми припинили контракт насправді? Проєкт уже почав бути комерційно успішним, ми вже повернули всі інвестиції, хоча дуже непросто було тоді виходити на ринок. І в нього з'явилася дівчина, і це прекрасно. Вона була гарна, я її знав. Але раптом вони почали вдвох з'являтися на інтерв'ю і на концертах. Він її за ручку тримає. Я кажу: "Васю, у нас же інший напрямок, нехай почекає тебе вдома. Навіщо тебе за ручку тримати перед сценою, де зібралися всі твої прихильниці? Є певні правила", – розповів Нікітін.

У 2013 році Василь Бондарчук зосередився на спорті. Він став бодібілдером та навіть здобував призові місця на чемпіонатах України та Європи. У 2016-му співак оголосив про творчу паузу.

Бондарчук був бодібілдером. Джерело: Олексій Малайний

Нині Василь Бондарчук разом із дружиною Катериною Веласкес та донькою Аріаною-Селестою мешкає у США. Після початку великої війни він жодного разу не давав інтерв'ю, проте бере участь у заходах на підтримку України.

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