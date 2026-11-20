"Секс-символ" української сцени Нікіта Кісельов розкрив головну причину, через яку досі не може побудувати стосунки

Співак Нікіта Кісельов, якого тепер назвають секс-символом української сцени, зізнався, що наразі не має часу на побудову особистого життя. Артист пояснив: через постійні концерти, переїзди між містами та країнами й життя в готелях йому складно знайти час для стосунків. Водночас він хотів би бачити поруч із собою людину, яка має власні цілі, захоплення та насичене життя.

Про це виконавець розповів в інтерв'ю Лєрі Татарчук, яка назвала його "секс-символом". Під час розмови ведуча звернула увагу на популярність Кісельова серед жіночої аудиторії та поцікавилася, чи не заважає йому сценічний образ романтика знайти людину, яка любитиме його не як артиста, а як звичайного чоловіка з перевагами й недоліками.

Співак пояснив, що головна перешкода для створення сім'ї зовсім не в тому, що потенційній обраниці може бути складно відрізнити його сценічний образ від справжнього. Набагато більшою проблемою він вважає насичений робочий графік.

"Проблема в графіку і постійних рухах по країні, між країнами, концертами, готелями і всіма цими речами. Дуже важко будувати стосунки з людиною. А я хочу поруч людину зі своїми цілями та захопленнями, зі своїм класним, насиченим життям, іти з нею поруч", – поділився Нікіта.

За словами виконавця, через його концертну діяльність потенційним партнерам довелося б підлаштовуватися під його ритм життя. Він також не бачить багато можливостей для того, щоб стосунки могли природно розвиватися в таких обставинах.

Нікіта Кісельов не спішить шукати стосунки. Джерело: instagram.com/nikitakiselov

"Ми з колегами бачимося два-три рази на рік. Це, напевно, основна проблема, тому що дійсно зараз, як це не прикро, немає на це часу", – зізнався артист.

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